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Война маленьких герцогов: дети Кейт Миддлтон не ладят друг с другом

STYLERПерсоны    31.10.2019 - 19:54
Война маленьких герцогов: дети Кейт Миддлтон не ладят друг с другом
Принц Джордж и принцесса Шарлотта (коллаж: РБК-Украина)

Между старшими дети Кейт Миддлтон часто возникают разногласия

Дети Кейт Миддлтон принц Джордж и принцесса Шарлотта не очень ладят друг с другом, несмотря на кровную связь. Связано это в первую очередь с тем, что у них очень разные темпераменты.

Отношения 6-летнего Джорджа и 4-летней Шарлотты напоминают американские горки. То они мило играют друг с другом, то становятся едва ли не заклятыми врагами, пишет Еxpress, со ссылкой на собственные источники.

Ссоры чаще всего возникают из-за мелочей - игрушек, которая в этот момент нужна только кому-то из них. Либо же из-за мультика, который они хотят посмотреть. Но по большей части, утверждает инсайдер, отношения у Джорджа и Шарлотты ровные.

Война маленьких герцогов: дети Кейт Миддлтон не ладят друг с другом

Дджордж и Шарлотта (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Кроме того, у старших детей Кейт и Уильяма совершенно разный темперамент, что видно во время выходов на публику. Шарлотта очень уверенная в себе девочка, которая любит привлекать к себе много внимания. В то время, как Джордж скромный и застенчивый мальчик.

Что касается полуторагодовалого Луи, то он настоящий "мамин мальчик", уверен источник.

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