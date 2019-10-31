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Війна маленьких герцогів: діти Кейт Міддлтон не ладнають один з одним

STYLERПерсони    31.10.2019 - 19:54
Війна маленьких герцогів: діти Кейт Міддлтон не ладнають один з одним
Принц Джордж і принцеса Шарлотта (колаж: РБК-Україна)

Між старшими діти Кейт Міддлтон часто виникають розбіжності

Діти Кейт Міддлтон принц Джордж і принцеса Шарлотта не дуже ладнають один з одним, незважаючи на кровний зв'язок. Пов'язано це в першу чергу з тим, що у них дуже різні темпераменти.

Стосунки 6-річного Джорджа і 4-річної Шарлотти нагадують американські гірки. То вони мило грають один з одним, то стають ледь не заклятими ворогами, пише Ехргеѕѕ, з посиланням на власні джерела.

Сварки найчастіше виникають через дрібниці - іграшки, яка в цей момент потрібна тільки комусь із них. Або ж через мультик, який вони хочуть подивитися. Але переважно, стверджує інсайдер, стосунки у Джорджа і Шарлотти рівні.

Війна маленьких герцогів: діти Кейт Міддлтон не ладнають один з одним

Дджордж і Шарлотта (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Крім того, у старших дітей Кейт і Вільяма абсолютно різний темперамент, що видно під час виходів на публіку. Шарлотта дуже впевнена в собі дівчинка, яка любить привертати до себе багато уваги. В той час, як Джордж скромний і сором'язливий хлопчик.

Що стосується півторарічного Луї, то він справжній "мамин хлопчик", впевнене джерело.

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