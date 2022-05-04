"Война все изменила": украинка впервые в истории получила "польское сердце"

В Польше провели уникальную операцию - 36-летняя Юлия получила новое сердце от донора-поляка.
Об этом сообщает Національний рух "За трансплантацію".
"Граждане Польши снова показали свое наибольшее проявление человечности. Когда после смерти сердце гражданина Польши подошло нашей девушке из Украины, они не задумываясь сделали пересадку и спасли ей жизнь", - говорится в посте.
Ее сердце не могло полноценно обеспечивать кровоснабжение организма, из-за редкой формы кардиомиопатии. Девушка ждала донора и операцию.
Однако война все изменила. Для миллионов людей, и 36-летней жительницы Украины, которая в тяжелом состоянии она попала в Польшу.
Фото: facebook.com/Transplantation.Ukraine
Операция прошла успешно, сейчас украинку будет ждать долгий период восстановления и реабилитации.
Раньше таких операций не делали, потому что Украина не является членом ни одной международной организации, которая координирует трансплантации в разных странах.
Ранее мы писали, что врачи провели уникальную операцию 5-летней девочке в Харькове.
Также сообщалось, что в Киеве провели невероятную операцию по пересадке сердца.