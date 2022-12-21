"Воїн світла": з'явилися фото фантастичної сукні Міс Україна Всесвіт 2022

Як виглядає сукня

Костюм "Воїн Світла" для конкурсу створила дизайнерка Леся Патока, яка раніше розробляла образи для Onuka, Джамали, Бумбокс, Pianoбой, Сергія Бабкіна, Олі Полякової та інших.

Саме над цим образом пані Леся працювала чотири місяці.

Монолітний комбінезон символізує броню та наче друга шкіра огортає Вікторію.

Біла сукня представниці України складається зі стилізації вишиванки з пишними рукавами, спідниці, на яку пішло понад 10 метрів тканини. Автентичність доповнено паскою на сучасний лад.

Костюм "Воїн світла" учасниці від України на конкурс "Міс Всесвіт" 2023 (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Окрім самої сукні в костюмі є символічні крила, прикрашені різноманітними дзеркальними орнаментами. Костюм також прикрашає головний убір з традиційними колосками пшениці.

Костюм "Воїн світла" учасниці від України на конкурс "Міс Всесвіт" 2023 (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Костюм "Воїн Світла" символізує боротьбу українців з пітьмою та оберігає, наче войовничий Архангел Михаїл, що захищає Україну з мечем.

"У цей нелегкий для нашої Батьківщини час ми довго думали: яким має бути образ, який символізує нашу країну? Ми навіть провели голосування серед громадськості за те, якою вони хочуть метафорично бачити нашу країну: відтворити трагізм українського сьогодення чи показати Україну у світлому образі, який продемонструє український дух та силу нашого народу. Більшість проголосува за другу версію", - говорить про костюм президентка конкурсу Анна Філімонова.

Хто представлятиме Україну

Для поїздки на конкурс "Міс Всесвіт" претендентці потрібно завоювати це звання у своїй країні. У 2022 році його здобула модель родом із Чернівців Вікторія Апанасенко.

Дівчина розпочала свою конкурсну кар'єру у 2014 році, брала участь у конкурсі "Міс Чернігів-2014" і виграла конкурс. Наступного року Апанасенко відома як фіналістка "Міс Україна 2015" та володарка титулу "Принцеса Україна 2016".

Окрім модельної діяльності, Вікторія є посолом миру Глобального Договору ООН в Україні.

Вікторія Апанасенко (фото: instagram.com/crystal.viktoria)