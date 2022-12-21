"Воин света": появились фото фантастического платья Мисс Украина Вселенная 2022

Как выглядит платье

Костюм "Воин Света" для конкурса создала дизайнер Леся Патока, ранее разрабатывавшая образы для Onuka, Джамалы, Бумбокс, Pianoбой, Сергея Бабкина, Оли Поляковой и других.

Именно над этим образом Леся работала четыре месяца.

Монолитный комбинезон символизирует броню, и как вторая кожа окутывает Викторию. Белое платье представительницы Украины состоит из стилизации вышиванки с пышными рукавами, юбки, на которую ушло более 10 метров ткани. Подлинность дополнена поясом на современный лад.

Костюм "Воин света" участницы от Украины на конкурс "Мисс Вселенная" 2023 (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Кроме самого платья в костюме есть символические крылья, украшенные разнообразными зеркальными орнаментами. Костюм также украшает головной убор с традиционными колосьями пшеницы.

Костюм "Воин света" участницы от Украины на конкурс "Мисс Вселенная" 2023 (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Костюм "Воин Света" символизирует борьбу украинцев с тьмой и оберегает, как воинственный Архангел Михаил, защищающий Украину с мечом.

"В это нелегкое для нашей Родины время мы долго думали: каким должен быть образ, символизирующий нашу страну? Мы даже провели голосование среди общественности за то, какой они хотят метафорически видеть нашу страну: воссоздать трагизм украинского настоящего или показать Украину в светлом образе, который продемонстрирует украинский дух и силу нашего народа. Большинство проголосовало за вторую версию", - говорит о костюме президент конкурса Анна Филимонова.

Кто будет представлять Украину

Для поездки на конкурс "Мисс Вселенная" претендентке нужно завоевать это звание в своей стране. В 2022 году его завоевала модель родом из Черновцов Виктория Апанасенко.

Девушка начала свою конкурсную карьеру в 2014 году, участвовала в конкурсе "Мисс Чернигов-2014" и выиграла конкурс. В следующем году Апанасенко известна как финалистка "Мисс Украина 2015" и обладательница титула "Принцесса Украина 2016".

Кроме модельной деятельности Виктория является посолом мира Глобального Договора ООН в Украине.

Виктория Апанасенко (фото: instagram.com/crystal.viktoria)