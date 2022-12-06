До рейтингу "100 жінок року" увійшло 8 українок: кого та за що відзначили

Цього року серед обраних імен можна знайти вісім українських.

Щорічно BBC складає рейтинг зі 100 жінок, які надихають та впливають на весь світ. До списку включають науковиць, громадських діячок, політиків, митців, журналісток тощо.

Хто ці впливові та натхненні українки - читайте нижче в Styler.

Перша леді Олена Зеленська

Раніше Олена Зеленська була успішною телесценаристкою, проте після перемоги її чоловіка на президентських виборах вийшла на світову політичну арену.

Після повномасштабного російського вторгнення вона використала свій статус, щоб показати страждання українського народу, ставши першою дружиною іноземного президента, яка звернулася до Конгресу США.

"Жінки взяли на себе навіть більше обов’язків, ніж у мирний час… Жінка, яка пережила війну, ніколи не зробить крок назад. І я впевнена, що наша внутрішня впевненість буде рости", - стверджує Зеленська.

Перша леді Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Журналістка Крістіна Бердинських

Протягом війни журналістка Крістіна Бердинських їздить Україною і робить репортажі з регіонів, які зазнали обстрілів з боку Росії. Деякі з її матеріалів були зосереджені на повсякденному житті в місті, охопленому війною.

"Вона народилася в Херсоні й 14 років працювала політичною журналісткою у Києві, зокрема в журналі "НВ" та різноманітних теле- та радіопроєктах. Крістіна створила проєкт про учасників Євромайдану, який згодом став книгою", - розповідають про неї на сайті рейтингу.

Журналістка Крістіна Бердинських (фото: detector.media)

Математикиня Марина В'язовська

Марина стала лише другою жінкою в історії, яка виграла престижну медаль Філдса, яку часто називають Нобелівською премією з математики.

Науковиця отримала нагороду за роботу над 400-літньою головоломкою й розв'язання задачі, як найефективніше упакувати сфери у восьмивимірному просторі.

Математикиня Марина В'язовська (фото: theguardian.com)

Фронтова медична волонтерка Яна Зінкевич

"Госпітальєри" - волонтерська фельдшерська організація, яка рятує життя на передовій. Її очолює Яна Зінкевич, яка власноруч евакуює людей з поля бою. Вона особисто вивезла в безпечне місце 200 поранених солдатів.

"Її команда продовжує надавати першу медичну допомогу пораненим військовим і мирним жителям, проводить медичну підготовку, здійснила близько 6 тисяч евакуацій", - повідомляють у BBC.

Медична волонтерка Яна Зінкевич (фото: espreso.tv)

Педіатриня Ірина Кондратова

Ірина працює в Харківському обласному перинатальному центрі. Попри постійні обстріли, вона з командою продовжувала надавати допомогу вагітним, новонародженим і матерям.

"Вони облаштували пологову палату в підвалі лікарні та ризикували життям, щоб залишитися в реанімації з немовлятами, яких неможливо було перемістити, навіть коли лунали сирени повітряної тривоги", - розповідають творці рейтингу.

Саме лікарка Кондратова в березні отримала доступ до сторінки в Instagram Девіда Бекхема, щоб висвітлювати події війни в Україні зі медичного фронту.

"Зруйновані наші будинки, дороги, електростанції, лікарні - і життя. Але наші мрії, наші надії та наша віра живі та сильніші, ніж будь-коли", - каже Ірина Кондратова.

Лікарка Ірина Кондратова (фото: fakty.ua)

Юристка з прав людини Олександра Матвійчук

Протягом 15 років Олександра Матвійчук очолює Центр громадянських свобод. Олександра переконана, що мужність не має статі, тому має намір покарати Росію за всі принесені українцям жахіття.

Після 24 лютого ЦГС займається документуванням воєнних злочинів Росії в Україні. А у 2014 році організація стала першою, яка вирушила до Криму, Луганська та Донецька для документування воєнних злочинів.

Тепер правозахисники з Центру вимагають створення міжнародного трибуналу для розслідування порушень Росією прав людини в Чечні, Молдові, Грузії, Сирії, Малі та Україні.

Правозахисниця Олександра Матвійчук (фото: cs.detector.media)

Парамедикиня Юлія Паєвська

Юлія, більш відома як "Тайра", є українською цивільною парамедикинею та засновницею добровольчого медичного підрозділу "Янголи Тайри". У березні ворожі війська схопили її під час евакуації мирного населення з Маріуполя.

За допомогою натільної камери вона задокументувала роботу своєї команди в обложеному місті, і кадри згодом передали ЗМІ.

Парамедикиня Юлія "Тайра" Паєвська (фото: pravda.com.ua)

Захисниця прав людей з інвалідністю Юлія Сачук

Українська правозахисниця Юлія Сачук очолює громадську організацію жінок з інвалідністю "Боротьба за право". Вона займалася евакуацією тисяч українців з інвалідністю після початку повномасштабної війни.

"Сачук прагне розширити можливості дівчат і жінок з інвалідністю брати участь у прийнятті рішень. Вона бере участь у програмі Leader Europe Фонду Обами, була лауреаткою Національної премії з прав людини 2020 року та є кандидаткою від України в Комітеті ООН з прав людей з інвалідністю", - йдеться в повідомленні.

Правозахисниця людей з інвалідністю Юлія Сачук (фото: helsinki.org.ua)

Як обирають найвпливовіших жінок?

Імена жінок пропонують мовні служби Всесвітньої служби BBC. Згодом експерти шукають кандидаток, які потрапляли у заголовки газет або вплинули на важливі історії протягом останнього року. Потім з них обирають список, згідно з темою року.

"Ми досліджували теми, які викликали протилежні реакції, наприклад репродуктивні права, коли прогрес однієї жінки може бути регресом іншої, і номінували жінок, які робили зміни власноруч. Перед тим, як обрати остаточні імена, ми також враховували регіональне представництво та належну неупередженість", - розповідає команда BBC.