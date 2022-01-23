Вот зачем нужно сыпать соль в унитаз: хитрость, проверенная нашими бабушками

Зачем это делать и как часто

Засыпать стакан соли в унитаз нужно, когда в доме старые трубы и из них исходит неприятный запах.

Оказывается, хлорид натрия работает как дезинфектор. Он поглощает жир, устраняет влагу и нейтрализует запахи.

Если же унитаз слишком грязный и из труб исходит страшная вонь, то такую чистку следует проводить каждый день в течение недели.

Затем достаточно лишь раз в месяц засыпать в унитаз ложку соли.

Сколько соли нужно взять, и как правильно добавлять

Залейте соль кипятком, оставьте в сливном отверстии на 15 минут, а потом спустите воду.

Соль также можно засыпать и в раковины, когда случился засор.

Но помните! Соль заливать кипятком нельзя в фаянсовую и фарфоровую сантехнику, так как высокие температуры такая сантехника не переносит.