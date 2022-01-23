Ось навіщо потрібно сипати сіль в унітаз: хитрість, перевірена нашими бабусями

Ще наші бабусі знали про хитрість, яку вони часто робили з унітазом. Вони додавали у воду для зливу звичайну кухонну сіль, і отримували неймовірний результат.
Про це пишуть Belnovosti.
Засипати склянку солі в унітаз потрібно, коли в будинку старі труби і з них виходить неприємний запах.
Виявляється, хлорид натрію працює як дезінфектор. Він поглинає жир, усуває вологу і нейтралізує запахи.
Якщо ж унітаз занадто брудний і з труб виходить страшний сморід, то таку чистку слід проводити кожен день протягом тижня.
Потім достатньо лише раз на місяць засипати в унітаз ложку солі.
Залийте сіль окропом, залиште у зливному отворі на 15 хвилин, а потім спустіть воду.
Сіль також можна засипати і в раковини, коли сталося засмічення.
Але пам'ятайте! Сіль заливати окропом не можна в фаянсову і порцелянову сантехніку, так як високі температури така сантехніка не переносить.
Раніше ми писали про лайфхаки часів СРСР, які так прижилися, що тепер з нами навічно.
Також перукар розповіла, навіщо додавати сіль в шампунь, і як часто це можна робити.