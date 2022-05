Вот что происходит с вашим организмом после бутылки вина

Как пишет Джефф Чатари в своем исследовании для издания Eat This, Not That!, за один вечер не стоит выпивать целую бутылку вина.

Речь идет о бутылке стандартной величины в 750 миллилитров вина - это примерно 5 стандартных бокалов.

Что могут сделать с вашим организмом эти 5 бокалов

Большое поступление калорий - примерно 123 калории на стакан. Добавьте к этому количеству калорий из определенных закусок, которые являются классическими к вину, и вы получите значительно большее количество калорий.

Кроме того, вы получаете лишнюю порцию сахара, которого и так полно в других продуктах. Конкретно - от 1,5 грамма сахара на бокал вина. Конечно, в полусладких и сладких этот показатель намного больше.

Хотя вино и содержит сахар, на самом деле оно может привести к снижению сахара в крови. Все из-за того, что наша печень тратит все силы на освоение алкоголя, поэтому меньше вырабатывает глюкозы, что и приводит к снижению уровня сахара в крови.

Низкий уровень сахара в свою очередь может привести к головокружению, учащенному сердцебиению и слабости.

Конечно, после бутылки вина вы опьянеете, неважно - вы мужчина или женщина, весите меньше 60 или больше 100 килограммов. На уровень опьянения влияет скорость, с которой вы выпили эту бутылку и что вы при этом ели.

Кроме того, количество алкоголя в вашей крови будет достаточным, чтобы не садиться за руль как минимум ближайшие 5-6 часов после выпитой бутылки.

Вино не так уж и полезно (фото: freepik.com)

Самым очевидным последствием выпитой бутылки станет нарушение координации и несвоевременная реакция.

Особое внимание надо обратить людям, страдающим сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для таких людей целая бутылка вина может оказаться последней...

Берегите себя и употребляйте алкогольные напитки ответственно!