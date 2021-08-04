Сомелье назвал самое полезное и вкусное вино: очень приятно пить

Красное вино считается более полезным для здоровья, так как в нем содержится больше полифенолов и танинов, которые выводят холестерин из нашего организма.

Об этом рассказал обладатель титула "Лучший сомелье Украины" 2011 года Олег Кравченко в эфире " Украинского радио ".

Какое вино самое полезное

Кроме красного вина, стоит обратить внимание и на другие. Например - на так называемое Orange wine (оранжевое) или Amber wine (янтарное).

Это вина из белых сортов винограда, которые настраивается на мезге, и тоже являются полезными.

В белых винах, говорит сомелье, тоже есть микроэлементы, но они не настаиваются на мезге, потому витаминов там практически нет.

"Но их более приятно пить охлажденным и сочетать с другими блюдами, чем красные вина", - добавил эксперт.

Как правильно пить "напиток богов"

Простые белые вина сомелье советует охлаждать до 8-10 градусов, более взрослые и сложные - до 12-14 градусов.

"Красные вина тоже я рекомендую немножко охлаждать. На полчаса поставьте в холодильник или ведерко со льдом и водой на 5-7 минут. Более простые вина стоит охладить до 15 градусов, а максимум до 20 градусов", - рассказал Кравченко.

Вино называют "напитком богов" (pexels.com)

Что влияет на вкус вина

Интересно, что на вкус вина, кроме температуры, влияет посуда.

Сомелье говорит, что белый тюльпановидный бокал объемом примерно 560 мл должен иметь очень тонкое стекло. Ведь суть бокала - это идеально и тонко раскрыть вино: его вкус, цвет и аромат.

"Чем красное вино темнее, тем оно моложе. Со временем оно светлеет. С белыми винами наоборот - в более молодом возрасте вино светло-соломенного цвета, а с возрастом оксидируется и приобретает более золотистый или янтарный цвет. Кроме того, у вин есть срок жизни. Какие-то вина живут 100 лет, но большинство вин в мире рассчитаны на то, чтобы их употребляли здесь и сейчас, то есть условно в течение 3-5 лет 90% вин надо выпивать", - говорит винный эксперт.

Также на потребление вина влияет время суток.

Дело в том, что утром наш мозг и рецепторы работают несколько по-другому, поэтому в это время мы ярче воспринимаем любой вкус.

Кроме того, многое зависит от нашего настроения.

"Мы можем пить то же вино, но в другой компании, в другое время суток, в другое время года, при разной температуре, и оно по-разному на нас будет влиять. Если вы привезли вино из другой страны, то лучше несколько недель подержать его в темном месте и только потом открывать", - резюмировал сомелье.