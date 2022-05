Ось що відбувається з вашим організмом після пляшки вина

Як пише Eat This, Not That!, за один вечір не варто випивати цілу пляшку вина.

Мова йде про пляшку стандартної величини у 750 мілілітрів вина - це приблизно 5 стандартних келихів.

Що можуть зробити з вашим організмом ці 5 келихів

Велике надходження калорій - приблизно 123 калорії на склянку. Додайте до цієї кількості калорії з певних закусок, які є класичними до вина, і ви отримаєте значно більшу кількість калорій.

Крім того, ви отримуєте зайву порцію цукру, якого й так повно в інших продуктах. Конкретно - від 1,5 грама цукру на келих вина. Звісно, у напівсолодких та солодких цей показник набагато більший.

Хоча вино й містить цукор, насправді воно може призвести до зниження цукру в крові. Все через те, що наша печінка витрачає всі сили на освоєння алкоголю, тому менше виробляє глюкози, що й призводить до зниження рівня цукру у крові.

Низький рівень цукру своєю чергою може призвести до запаморочення, прискореного серцебиття та слабкості.

Звісно, після пляшки вина ви сп'янієте, неважливо - ви чоловік чи жінка, важите менше 60 або ж більше 100 кілограмів. На рівень сп'яніння впливає швидкість, з якою ви випили цю пляшку та що ви при цьому їли.

Крім того, кількість алкоголю у вашій крові буде достатньою, щоб не сідати за кермо як мінімум найближчі 5-6 годин після випитої пляшки.

Вино не таке вже й корисне (фото: freepik.com)

Найочевиднішим наслідком випитої пляшки стане порушення координації та несвоєчасна реакція.

Особливу увагу треба звернути людям, які страждають на цукровий діабет та серцево-судинні захворювання. Для таких людей ціла пляшка вина може виявитися останньою...

Бережіть себе та вживайте алкогольні напої відповідально!