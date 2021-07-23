Как восстановить поврежденные или потерянные номерные знаки: подробная инструкция

Официальное восстановление

Так, для восстановления поврежденных, утраченных или похищенных номерных знаков, можно обратиться к любому о территориального сервисного центра МВД. Вам там нужно будет пройти процедуру перерегистрации автомобиля. Этот процесс займет около двух-трех часов и стоит 600-700 гривен.

Основным недостатком является то, что в МВД нужно доставить сам автомобиль. Это нужно для экспертного осмотра.

Кроме того, важно, что автомобилем без номеров нельзя ездить, то туда его придется доставлять на эвакуаторе. Иначе есть риск получить штраф в размере 850 грн.

Если до этого у водителя были штрафы за загрязненные, неверно установленные, закрытые, перевернутые номерные знаки – сумма штрафа составит 1700 грн.

Правила выдачи автомобильных номеров

Когда происходит перерегистрация транспортного средства, то необходимо предоставить:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код владельца транспортного средства;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

в случае кражи – справку об утере номерных знаков, выданную в отделении Национальной полиции;

в случае утраты - письменное объяснение обстоятельств утраты.

Далее администратор сервисного центра проводит перерегистрацию транспортного средства. Вместо утраченных или непригодных для пользования номерных знаков вам выдадут новое свидетельство о регистрации и номерные знаки.

Неофициальное восстановление

Наиболее распространенный способ - это заказать дубликаты номеров. Для этого можно воспользоваться поиском в интернете, где можно найти фирмы, которые за 300 – 500 гривен сделают дубликаты номеров.

Чтобы заказать, достаточно только прислать фото свидетельства о регистрации транспортного средства. Или просто сообщить необходимую комбинацию букв и цифр.