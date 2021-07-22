В Киеве начали активно штрафовать водителей: за что и на сколько
В Киеве водителей начали активнее штрафовать за неоплаченную парковку. Теперь нарушителям все чаще приходят квитанции, в которых указывается сумма санкций - 700 грн.
Об этом говорится в посте на Facebook-странице общественной платформы "Київ Паркувальний" 22 июля.
"Инспекция начала активно штрафовать водителей за неоплаченную парковку. Обратите внимание! Штраф составляет 700 грн! За эту неделю уже выписано более 300 постановлений. Шара закончилась. Либо плати за парковку, либо получай штраф", - говорится в заметке.
Вот так выглядит постановление про неоплаченный штраф за парковку (facebook.com/parkyvanya)
Киевляне активно обсуждают в сети эту новость и активизацию инспекторов.
- 700 грн це в зоні 1. Взагалі ж - в 20-кратному розмірі від вартості однієї години паркування
- А раньше нельзя было это делать? Или нужно было дать барыгам эвакуаторным заработать?
- Отличная новость!
- Такий штраф, до речі, не буде мотивувати сплачувати за паркування пересічних водіїв. З урахуванням знижки штраф дорівнює 10 годинам паркування. Шанс попастись на штраф два дні поспіль дуже малий. Якщо паркувати машину на цілий день, то вигідніше не сплачувати за паркування, а чекати десь раз на тиждень на штраф. Але це вже питання не в компетенції КМДА
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