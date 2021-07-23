Як відновити пошкоджені або втрачені номерні знаки: детальна інструкція

В Україні для відновлення пошкоджених або втрачених номерних знаків існує два рішення. Однак, вибір залежить від конкретних обставин.
Про це у Telegram-каналі повідомляє "Адвокат права".
Так, для відновлення пошкоджених, втрачених чи викрадених номерних знаків, можна звернутись до будь-якого о територіального сервісного центру МВС. Вам там потрібно буде пройти процедуру перереєстрації автомобіля. Цей процес займе близько двох-трьох годин та коштує 600-700 гривень.
Основним недоліком є те, що до МВС потрібно доставити сам автомобіль. Це потрібно для експертного огляду.
Окрім того, важливо, що автомобілем без номерів не можна їздити, то туди його доведеться доправляти на евакуаторі. Інакше є ризик отримати штраф у розмірі 850 грн.
Якщо до цього у водія були штрафи за забруднені, невірно встановлені, закриті, перевернуті номерні знаки – сума штрафу складе 1700 грн.
Коли відбувається перереєстрація транспортного засобу, то необхідно надати:
Далі адміністратор сервісного центру проводить перереєстрацію транспортного засобу. Замість утрачених або непридатних для користування номерних знаків вам видадуть нове свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.
Найбільш поширений спосіб - це замовити дублікати номерів. Для цього можна скористатися пошуком в інтернеті, де можна знайти фірми, які за 300 – 500 гривень зроблять дублікати номерів.
Аби замовити, достатньо лише надіслати фото свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Або просто повідомити необхідну комбінацію букв та цифр.
Раніше ми повідомляли, що у Києві почали активно штрафувати водіїв.
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