Она не может без тебя: Мурата умоляют вернуться к Ани Лорак

Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу хотят помирить
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись 31 января. После этого артистка и ее бывший супруг неоднократно намекали на то, что им сложно переживать развод. По мнению фанатов, украинская певица скучает по бизнесмену и хочет к нему вернуться. Армия поклонников певицы требует, чтобы турецкий бизнесмен вернул Каролину и возобновил отношения с ней. Об этом фаны Лорак пишут под публикациями Мурата Налчаджиоглу.
Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу просят восстановить отношения (фото: instagram.com/anilorak)
В социальной сети Instagram турецкий бизнесмен редко публикует личную информацию, по большей част занимается рекламой нескольких проектов. Даже под публикациями никак не связанными с его бывшей супругой, фанаты артистки задают вопросы относительно их отношений и возможного восстановления семьи. Многие пишут, что и певица, и подрастающая дочь София скучают по главе семейства:
Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу просят восстановить отношения (фото: instagram.com/anilorak)
Напомним, что во время отдыха Ани Лорак в Майами, Мурат внезапно тоже примчался в США повидаться с дочкой. Он буквально завалил микроблог фотографиями с девочкой, причем многие из них были сделаны на фоне тех же локаций, на которых была запечатлена и сама Каролина. Поклонники уже решили, что пара помирилась и нашла общий язык, но это оказалось не так.
Мы писали, что Ани Лорак поделилась трогательным фото. Соответствующее фото знаменитость выложила в социальной сети Instagram, оставив подписчикам милое послание.