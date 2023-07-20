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Восьминіг вкрав фотоапарат та почав знімати своє відео: що з цього вийшло

Восьминіг вкрав фотоапарат водолаза і сам почав знімати відео (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

У Франції величезний восьминіг відібрав камеру у водолаза та почав знімати власне відео. Щоб забрати техніку назад, водолазу довелося пограти з восьминогом у наздоганялки.

Що встиг зняти восьминіг чужим фотоапаратом, опублікували на YouTube каналі ViralHog.

Кумедний випадок із восьминогом стався біля міста Канни у Франції. Професійний дайвер спустився на дно, щоб зняти відео про життя підводних мешканців. Коли чоловік фотографував восьминога, той вирішив, що йому хочеться спробувати себе в ролі фотографа - він просто вкрав камеру у водолаза.

Як розповів сам дайвер, цікавий восьминіг своїми щупальцями обтягнув підводну камеру та перевернув об'єктив так, щоб знімати кіно про те, хто спустився до нього на дно.

"Під час занурення з маскою і трубкою, я спочатку кидаю одну камеру поряд зі скелею, де побачив восьминога. Він вирішив повиснути на ній і перемістити камеру. Я пірнув, щоб отримати свою камеру назад і зняти восьминога іншим об'єктивом, і побачив його прямо перед собою - він знімав мене", - розповів водолаз.

Найцікавіше почалося, коли дайвер захотів повернути свою техніку. Восьминіг почав від нього тікати. Але врешті-решт йому вдалося повернути камеру. І у своєму ролику він опублікував те, що зняв восьминіг.

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