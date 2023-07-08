У Києві дві бабусі так хотіли попліткувати в дощ, що стали зірками соцмереж (відео)

Київ затягло дощем 8 липня, через що багатьом містянам довелося змінити плани. Проте не двом бабусям, що не змогли відмовитися від традиційного рандеву на лавочці під під'їздом.

Жіночки викрутилися і стали зірками соцмереж. Дивіть на цей лайфхак від старшого покоління - в матеріалі Styler далі.