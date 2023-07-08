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У Києві дві бабусі так хотіли попліткувати в дощ, що стали зірками соцмереж (відео)

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Київ, Субота 08 липня 2023 14:40
У Києві дві бабусі так хотіли попліткувати в дощ, що стали зірками соцмереж (відео) Дощ в Києві прославив бабусь (тематичне фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Київ затягло дощем 8 липня, через що багатьом містянам довелося змінити плани. Проте не двом бабусям, що не змогли відмовитися від традиційного рандеву на лавочці під під'їздом.

Жіночки викрутилися і стали зірками соцмереж.

Дивіть на цей лайфхак від старшого покоління - в матеріалі Styler далі.

Бабусі прославилися мимоволі

На опублікованих кадрах видно, що попри немалий дощ дві жіночки сидять на лавці і спілкуються.

При цьому їм "небесна вода" не страшна, адже пліткарки накрилися великим шматком прозорої плівки.

На щастя, пандемія коронавірусу вже минула, тож бабусі можуть спокійно ділити одну плівку на двох.

Коментарі до відео ще смішніші, ніж сама ситуація

Українців потішили ці кадри і вони лишили багато відгуків:

  • Бабці вже целофаном обмоталися, а ні повії, ні наркомана не видно.
  • Головне - не пердіти!
  • Правильно, після всього пережитого ракет, тривог, Ніякий дощ з неба не страшний... Наш народ уже нічим не злякати!
  • Поки у нас під будинком сиділи бабусі, то жодної кражі не було
  • На посту!
  • VPN

Раніше ми писали, що в Києві помітили хижака, який заглядає у вікна в пошуках їжі.

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Київ