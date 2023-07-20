Осьминог украл фотоаппарат и начал снимать свое видео: что из этого получилось

Забавный случай с осьминогом произошел возле города Канны во Франции. Профессиональный дайвер спустился на дно, чтобы снять видео о жизни подводных обитателей. Когда мужчина фотографировал осьминога, тот решил, что и ему хочется попробовать себя в роли фотографа - он просто украл камеру у водолаза.

Как рассказал сам дайвер, любопытный осьминог своими щупальцами обтянул подводную камеру и перевернул объектив так, чтобы снимать кино о том, кто спустился к нему на дно.

"Во время погружения с маской и трубкой, я сначала бросаю одну камеру рядом со скалой, где увидел осьминога. Он решил повиснуть на ней и переместить камеру. Я нырнул, чтобы получить свою камеру назад и снять осьминога другим объективом, и увидел его прямо перед собой - он снимал меня", - рассказал водолаз.

Самое забавное началось, когда дайвер захотел вернуть свою технику. Осьминог начал от него удирать. Но в конце концов ему удалось вернуть камеру. И в своем ролике он опубликовал то, что снял осьминог.