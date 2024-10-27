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Воскова епіляція брів чи вищипування: яка різниця і що безпечніше для шкіри

Як безпечно вищипувати брови (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У сучасному світі стала популярною воскова епіляція брів. Видалення будь-якого волосся на обличчі - справа делікатна, тому варто знати, як це зробити, щоб не завдати шкоди шкірі.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про усі плюси та мінуси вищипування брів пінцетом та волоскової епіляції.

 відомо, епіляція воском має деякі побічні ефекти, включаючи почервоніння та запалення, тоді як вищипування є більш щадним для шкіри.  

Однак, такий спосіб забирає багато часу. До того ж, якщо ви неправильно вищипуєте волосся, то можете зламати волосину, що може спричинити скоріше відростання або сприяти вростанню.

інцет може збільшити ризик зараження, якщо він не був належним чином продезінфікований", - додала експерт.

Вищипування брів пінцетом (фото: Freepik)

За допомогою професійної воскової епіляції можна досягти брів із гострими краями та чіткою формою. Тому такого результату майже неможливо досягти за допомогою вищипування.

Важливо також те, що процес може бути болісним. 

 Людям із чутливою шкірою обличчя краще обирати депіляцію пінцетом. 

Візажист Рамі Гафні вважає воскову епіляцію надто агресивною процедурою для надзвичайно тонкої шкіри під бровами. 

Раніше ми повідомляли, як швидко відростити надмірно вищипані брови.

Також дерматологи назвали частину обличчя, яка "зникає" з віком.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Byrdie та The List.

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