Воскова епіляція брів чи вищипування: яка різниця і що безпечніше для шкіри

відомо, епіляція воском має деякі побічні ефекти, включаючи почервоніння та запалення, тоді як вищипування є більш щадним для шкіри.

Однак, такий спосіб забирає багато часу. До того ж, якщо ви неправильно вищипуєте волосся, то можете зламати волосину, що може спричинити скоріше відростання або сприяти вростанню.

інцет може збільшити ризик зараження, якщо він не був належним чином продезінфікований", - додала експерт.

Вищипування брів пінцетом (фото: Freepik)

За допомогою професійної воскової епіляції можна досягти брів із гострими краями та чіткою формою. Тому такого результату майже неможливо досягти за допомогою вищипування.

Важливо також те, що процес може бути болісним.

Людям із чутливою шкірою обличчя краще обирати депіляцію пінцетом.

Візажист Рамі Гафні вважає воскову епіляцію надто агресивною процедурою для надзвичайно тонкої шкіри під бровами.