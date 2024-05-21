Стануть густими та доглянутими: як швидко відростити надмірно вищипані брови

Може так трапитись, що некваліфікований майстер може надмірно вищипати брови. Така неприємність може статись з кожним, але це не кінець світу. Є способи, які допоможуть швидко відростити бажану форму брів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Припиніть вищипувати

Якщо ви виявили, що у вас маленькі брови, пора відкласти пінцет і відійти від дзеркала. Вам потрібно буде дати бровам час, щоб вони повністю відросли, перш ніж почати знову вищипувати.

Може виникнути спокуса вищипувати волосся, але пам’ятайте про свою головну мету для мотивації: повернути пишні, чудові брови.

Потрібно не вищипувати брови три-чотири місяці для повного відростання. Це тривалий процес, але він вартий очікування.

Уникайте продуктів, які пригнічують ріст волосся

Коли намагаєтеся відростити брови, уникайте будь-яких продуктів, які можуть перешкоджати росту волосся. Уникайте засобів для брів, що містять спирт або важкі воски, які можуть "заглушити ріст".

Зволожуйте обличчя та правильно харчуйтесь

Вживання великої кількості води сприятиме відновленню росту брів, зберігаючи зволоженість волосяних фолікулів і виводячи токсини з організму.

Питна вода має так багато переваг для вашого організму.

Крім того, отримуючи необхідні поживні речовини за допомогою здорового харчування, ваші брови будуть відростати швидше. Вітаміни A, B6, C і E мають вирішальне значення для стимуляції росту волосся.

Вживаючи продукти з цими вітамінами в рамках збалансованого харчування, ви можете покращити швидкість росту волосся.

Прикрийте волоски брів консилером

Коли ви надмірно вищипали брови, нові волоски можуть виглядати не дуже. Щоб протистояти бажанню взяти пінцет, рекомендуємо використовувати консилер.

Вибирайте консилер на пару тонів світліший за ваш тон шкіри. Це освіжить і приверне увагу до ваших очей. Обов’язково добре розтушуйте консилер, щоб випадково не підкреслити волосся, які ви намагаєтеся приховати.

Зволожуйте брови за допомогою олій

Зростання брів не відбувається за одну ніч, але є способи пришвидшити цей процес. Ключ до безперервного росту брів полягає у зволоженні і використанні олій щовечора.

Коли ви підтримуєте шкіру під бровами зволоженою, то ви запобігаєте випадінню та сприяєте густому росту волосся.

Як часто потрібно вищипувати брови

Вищипуйте брови раз на місяць. Це допоможе вам побачити, які волоски знаходяться за межами вашої форми, щоб запобігти надмірному вищипуванню та нерівномірному росту.