Восковая эпиляция бровей или выщипывание: какая разница и что безопаснее для кожи

известно, эпиляция воском имеет некоторые побочные эффекты, включая покраснение и воспаление, тогда как выщипывание более щадящее для кожи.

Однако такой способ занимает много времени. К тому же, если вы неправильно выщипываете волосы, то можете сломать волос, что может вызвать скорое отрастание или способствовать врастанию.

может увеличить риск заражения, если он не был должным образом продезинфицирован", - добавила эксперт.

Выщипывание бровей пинцетом (фото: Freepik)

С помощью профессиональной восковой эпиляции можно добиться бровей с острыми краями и четкой формой. Поэтому такого результата почти невозможно добиться с помощью выщипывания.

Восковая эпиляция бровей (фото: Freepik)

Важно также то, что процесс может быть болезненным.

Людям с чувствительной кожей лица лучше выбирать депиляцию пинцетом.

Визажист Рами Гафни считает восковую эпиляцию слишком агрессивной процедурой для тончайшей кожи под бровями.