Восковая эпиляция бровей или выщипывание: какая разница и что безопаснее для кожи

В современном мире стала популярной восковая эпиляция бровей. Удаление любых волос на лице - дело деликатное, поэтому стоит знать, как это сделать, чтобы не нанести вред коже.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о всех плюсах и минусах выщипывания бровей пинцетом и волосковой эпиляции.
известно, эпиляция воском имеет некоторые побочные эффекты, включая покраснение и воспаление, тогда как выщипывание более щадящее для кожи.
Однако такой способ занимает много времени. К тому же, если вы неправильно выщипываете волосы, то можете сломать волос, что может вызвать скорое отрастание или способствовать врастанию.
может увеличить риск заражения, если он не был должным образом продезинфицирован", - добавила эксперт.
С помощью профессиональной восковой эпиляции можно добиться бровей с острыми краями и четкой формой. Поэтому такого результата почти невозможно добиться с помощью выщипывания.
Важно также то, что процесс может быть болезненным.
Людям с чувствительной кожей лица лучше выбирать депиляцию пинцетом.
Визажист Рами Гафни считает восковую эпиляцию слишком агрессивной процедурой для тончайшей кожи под бровями.
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Также дерматологи назвали часть лица, которая исчезает с возрастом.
При написании материала использовались следующие источники: Byrdie и The List.