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Восковая эпиляция бровей или выщипывание: какая разница и что безопаснее для кожи

Как безопасно выщипывать брови (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В современном мире стала популярной восковая эпиляция бровей. Удаление любых волос на лице - дело деликатное, поэтому стоит знать, как это сделать, чтобы не нанести вред коже.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о всех плюсах и минусах выщипывания бровей пинцетом и волосковой эпиляции.

известно, эпиляция воском имеет некоторые побочные эффекты, включая покраснение и воспаление, тогда как выщипывание более щадящее для кожи.

Однако такой способ занимает много времени. К тому же, если вы неправильно выщипываете волосы, то можете сломать волос, что может вызвать скорое отрастание или способствовать врастанию.

может увеличить риск заражения, если он не был должным образом продезинфицирован", - добавила эксперт.

Выщипывание бровей пинцетом (фото: Freepik)

С помощью профессиональной восковой эпиляции можно добиться бровей с острыми краями и четкой формой. Поэтому такого результата почти невозможно добиться с помощью выщипывания.

Восковая эпиляция бровей (фото: Freepik)

Важно также то, что процесс может быть болезненным.

Людям с чувствительной кожей лица лучше выбирать депиляцию пинцетом.

Визажист Рами Гафни считает восковую эпиляцию слишком агрессивной процедурой для тончайшей кожи под бровями.

Ранее мы сообщали, как быстро отрастить чрезмерно выщипанные брови.

Также дерматологи назвали часть лица, которая исчезает с возрастом.

При написании материала использовались следующие источники: Byrdie и The List.

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