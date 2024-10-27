Воскова епіляція брів чи вищипування: яка різниця і що безпечніше для шкіри

У сучасному світі стала популярною воскова епіляція брів. Видалення будь-якого волосся на обличчі - справа делікатна, тому варто знати, як це зробити, щоб не завдати шкоди шкірі.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про усі плюси та мінуси вищипування брів пінцетом та волоскової епіляції.

Вищипування пінцетом

Косметолог Морін Гаспар розповіла, що вищипування - точний, доступний і зручний спосіб видалення волосся. Якщо зробити це правильно, то вищипування чудово підходить для людей у яких чутлива шкіра.

Зокрема, якщо ви намагаєтеся позбутися лише кількох волосків, то вищипування - це ідеальний спосіб.

З допомогою пінцетів видалити один-два волоски, як правило, набагато легше, ніж використовувати віск.

Як відомо, епіляція воском має деякі побічні ефекти, включаючи почервоніння та запалення, тоді як вищипування є більш щадним для шкіри.

Однак, такий спосіб забирає багато часу. До того ж, якщо ви неправильно вищипуєте волосся, то можете зламати волосину, що може спричинити скоріше відростання або сприяти вростанню.

"Як косметолог, я часто бачу рани шкіри, після того, як пацієнт намагався вищипати коротке волосся. П інцет може збільшити ризик зараження, якщо він не був належним чином продезінфікований", - додала експерт.

Вищипування брів пінцетом (фото: Freepik)

Епіляція воском

Епіляція воском забезпечує точність у формуванні та видаленні коротких волосків, які можна пропустити пінцетом.

Процес полягає в тому, що гарячий віск наноситься на шкіру, а потім зривається, коли охолоне.

За допомогою професійної воскової епіляції можна досягти брів із гострими краями та чіткою формою. Тому такого результату майже неможливо досягти за допомогою вищипування.

До того ж результати зберігаються від 3 до 6 тижнів, залишаючи шкіру м'якою та гладкою, оскільки вона видаляє волосся з коренем, а також мертві клітини шкіри.

Воскова епіляція брів (фото: Freepik)

Віск можна наносити на ділянку будь-якого розміру. Важливо також те, що процес може бути болісним. Видиме почервоніння або подразнення може виникнути після процедури, але зникне через деяких час.

Вищипування воском найкраще підходить для невеликих ділянок, тоді як епіляція воском для великих. Людям із чутливою шкірою обличчя краще обирати депіляцію пінцетом.

Візажист Рамі Гафні вважає воскову епіляцію надто агресивною процедурою для надзвичайно тонкої шкіри під бровами.