Восковая эпиляция бровей или выщипывание: какая разница и что безопаснее для кожи

В современном мире стала популярной восковая эпиляция бровей. Удаление любых волос на лице - дело деликатное, поэтому стоит знать, как это сделать, чтобы не нанести вред коже.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о всех плюсах и минусах выщипывания бровей пинцетом и волосковой эпиляции.

Выщипывание пинцетом

Косметолог Морин Гаспар рассказала, что выщипывание - точный, доступный и удобный способ удаления волос. Если сделать это правильно, то выщипывание отлично подходит для людей, у которых чувствительная кожа.

В частности, если вы пытаетесь избавиться только от нескольких волосков, то выщипывание - это идеальный способ.

С помощью пинцетов удалить один-два волоска, как правило, гораздо легче, чем использовать воск.

Как известно, эпиляция воском имеет некоторые побочные эффекты, включая покраснение и воспаление, тогда как выщипывание более щадящее для кожи.

Однако такой способ занимает много времени. К тому же, если вы неправильно выщипываете волосы, то можете сломать волос, что может вызвать скорое отрастание или способствовать врастанию.

"Как косметолог, я часто вижу раны кожи, после того, как пациент пытался выщипать короткие волосы. Пинцет может увеличить риск заражения, если он не был должным образом продезинфицирован", - добавила эксперт.

Выщипывание бровей пинцетом (фото: Freepik)

Эпиляция воском

Эпиляция воском обеспечивает точность в формировании и удалении коротких волосков, которые можно пропустить пинцетом.

Процесс состоит в том, что горячий воск наносится на кожу, а затем срывается, когда остынет.

С помощью профессиональной восковой эпиляции можно добиться бровей с острыми краями и четкой формой. Поэтому такого результата почти невозможно добиться с помощью выщипывания.

К тому же, результаты сохраняются от 3 до 6 недель, оставляя кожу мягкой и гладкой, поскольку эпиляция удаляет волосы с корнем, а также мертвые клетки кожи.

Восковая эпиляция бровей (фото: Freepik)

Воск можно наносить на участок любого размера. Важно также то, что процесс может быть болезненным. Видимое покраснение или раздражение может возникнуть после процедуры, но исчезнет через некоторое время.

Выщипывание воском лучше подходит для небольших участков, тогда как эпиляция воском для больших. Людям с чувствительной кожей лица лучше выбирать депиляцию пинцетом.

Визажист Рами Гафни считает восковую эпиляцию слишком агрессивной процедурой для тончайшей кожи под бровями.