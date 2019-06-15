Навсегда вошли историю героями: украинцы ликуют подвигу молодежки на ЧМ-2019 (видео)

Сборная Украины выиграла мировое первенство на ЧМ по футболу 2019 и впервые в истории наша молодежка (U-20) стала чемпионом. Победа 15 июня в финальном матче против национальной команды Южной Кореи на польском стадионе в Лодзи со счетом 3:1 вызвала в сети настоящий фурор, и искренние горячие поздравления молодым спортсменам сыпятся нескончаемым потоком.

Отметим, что сам матч заставил многих крепко держать кулаки, ведь первый тайм стал довольно напряженным - мяч "погостил" в воротах обеих команд.

Фото: fifa.com

Автором первого гола соперникам (на 34 минуте) стал форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга. Он же и оформил дубль, а на 89-й минуте матча "динамовец" Цитаишвили вынес вердикт игре, забив третий гол корейцам.

Видео: YouTube / FIFATV

Стоит также добавить, что нынешний ЧМ-2019 стал для украинской молодежки рекордным еще с самого начала - наша национальная сборная показала лучший за 20 лет старт в квалификациях.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Украинцы в сети купают футболистов в овациях и благодарят за спортивный подвиг.

В это трудно поверить, но мы стали чемпионами мира, украинскими футболистами гордится вся страна, спасибо ребята за отличное настроение, вы навсегда вошли в украинскую историю героями. Этот день мы не забудем никогда. Уважаемые болельщики, давайте встретим наших ребят в Борисполе достойно, действительно по-чемпионски, они это заслужили. Слава Украине! "Москали" пусть завидуют молча;

Ура! Гордость берет за Украину! Спасибо вам, вы лучшие;

Всю Украину с победой, молодцы ребята!

Слава Украине! Золотые зернышки Украины! Самые лучшие!

Наконец-то! Мы снова можем гордиться нашими футболистами! Так держать!

Скрин комментариев: facebook.com/www.rbc.ua

Красивая история! Спасибо, ребята! Респект и уважение!

Самые лучшие! Гордимся!

Ура! Молодцы, так держать, ведь мы Украинцы!

Скрин комментариев: facebook.com/www.rbc.ua

Умнички. Обалдеть!

Молодежка молодцы;

Браво!

Скрин комментариев: facebook.com/www.rbc.ua

Теперь самое главное не растерять пацанов до 2022 года;

Молодчаги! Ребята с победой! И пусть мир задумается...

Скрин комментариев: facebook.com/www.rbc.ua

Фото: sports.yahoo.com

Напомним, что вратарь сборной Украины присоединился к молодежной команде.

Ранее сообщалось о том, что бразильская модель Нажила Триндади написала на самого дорого футболиста мира Неймара заявление в полицию об изнасиловании.