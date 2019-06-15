Навсегда вошли историю героями: украинцы ликуют подвигу молодежки на ЧМ-2019 (видео)

Победа сборной Украины на ЧМ-2019 стала исторической
Сборная Украины выиграла мировое первенство на ЧМ по футболу 2019 и впервые в истории наша молодежка (U-20) стала чемпионом. Победа 15 июня в финальном матче против национальной команды Южной Кореи на польском стадионе в Лодзи со счетом 3:1 вызвала в сети настоящий фурор, и искренние горячие поздравления молодым спортсменам сыпятся нескончаемым потоком.
Отметим, что сам матч заставил многих крепко держать кулаки, ведь первый тайм стал довольно напряженным - мяч "погостил" в воротах обеих команд.
Фото: fifa.com
Автором первого гола соперникам (на 34 минуте) стал форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга. Он же и оформил дубль, а на 89-й минуте матча "динамовец" Цитаишвили вынес вердикт игре, забив третий гол корейцам.
Стоит также добавить, что нынешний ЧМ-2019 стал для украинской молодежки рекордным еще с самого начала - наша национальная сборная показала лучший за 20 лет старт в квалификациях.
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Украинцы в сети купают футболистов в овациях и благодарят за спортивный подвиг.
Скрин комментариев: facebook.com/www.rbc.ua
Скрин комментариев: facebook.com/www.rbc.ua
Скрин комментариев: facebook.com/www.rbc.ua
Скрин комментариев: facebook.com/www.rbc.ua
Фото: sports.yahoo.com
Напомним, что вратарь сборной Украины присоединился к молодежной команде.
Ранее сообщалось о том, что бразильская модель Нажила Триндади написала на самого дорого футболиста мира Неймара заявление в полицию об изнасиловании.