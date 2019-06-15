Сборная Украины U-20 впервые в истории стала чемпионом мира

Фото: игроки сборной Украины U-20 (ffu.ua)

Историческое для украинского футбола событие

Сборная Украины одержала победу над национальной командой Южной Кореи в финальном матче молодежного чемпионата мира (U-20), который проходит в Польше. Поединок на городском стадионе в Лодзи завершился со счетом 3:1.

Первый тайм завершился вничью - 1:1. Сборная Украины пропустила гол с пенальти в самом начале матча. Главный арбитр Исмаил Эльфатх после просмотра видеоповтора назначил 11-метровый, который на 5 минуте реализовал Ли Кан Ин. Однако форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга на 34 минуте сравнял счет. Затем он оформил дубль. На 89 минуте еще один игрок "бело-синих" Цитаишвили установил окончательный счет.

Таким образом, сборная Украины U-20 впервые в истории выиграла мировое первенство. В предыдущие розыгрыши украинцы доходили лишь до 1/8 финала.

Напомним, национальная сборная Украины выдала лучший за 20 лет старт в квалификациях.