Вратарь сборной Украины присоединился к молодежной команде

Фото: Лунин присоединился к сборной Украины U-20 (ffu.ua)

Лунин может помочь U-20 в полуфинале чемпионата мира

Голкипер Андрей Лунин присоединился к молодежной сборной Украины U-20 в Гданске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Вратарь в последние дни находился в лагере национальной сборной Украины и был среди запасных в матчах квалификации Евро-2020 с Сербией (5:0) и Люксембургом (1:0). Однако в обоих матчах на воротах стоял Андрей Пятов.

Сегодня, 11 июня, на юношескую сборную Украины U-20 ждет поединок 1/2 финала чемпионата мира, в котором "сине-желтые" встретятся с Италией. Начало встречи в 18:30 по киевскому времени.

Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира молодежная сборная Украины по футболу U-20 обыграла Колумбию со счетом 0:1. Вместо Лунина играл Владислав Кучерук.