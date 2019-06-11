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Сборная Украины выдала лучший за 20 лет старт в квалификациях

Новости » Спорт    11.06.2019 - 09:53
Сборная Украины выдала лучший за 20 лет старт в квалификациях
Фото: игроки сборной Украины (facebook.com/UaNationalFootball)

Команда Шевченко может установить рекорд в случае победы над Литвой в сентября

Сборная Украины повторила рекорд 20-летней давности по набранным очкам в стартовых турах квалификации чемпионатов мира и Европы. Об этом информирует tribuna.com.

В первых четырех турах отбора Евро-2020 украинцы набрали 10 очков, сыграв вничью с Португалией (0:0), разгромили Сербию (5:0) и дважды победили Люксембург (2:1, 1:0).

Столько же очков национальная сборная в стартовых четырех турах набирала только в квалификации Евро-2000. Тогда украинцы играли в четвертой группе с Францией, Россией, Исландией, Арменией и Андоррой.

Стартовала украинская команда в 1998 году с победы над Россией (3:2), Андоррой (2:0) и Арменией (2:0), а в 1999 продлила удачное начало выездной ничьей с французами (0:0). В пятом туре украинцы поделили очки с исландцами (1:1). В итоге украинцы заняли второе место в группе и попали в плей-офф, где по сумме двух матчей уступили Словении (1:2, 1:1).

Отмечается, что в случае победы над Литвой в выездном матче 7 сентября будет установлен новый рекорд.

Напомним, победа сборной Португалии, соперника украинской команды в группе отборе на Евро-2020, в Лиге наций не гарантировала ей выход на турнир континентального первенства мира.

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