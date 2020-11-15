Ее воруют: оккупанты Крыма "объяснили" дефицит воды

В Крыму с начала 2020 года остро стоит вопрос с дефицитом воды, который только усилился в летний период. На полуострове исчезло несколько крупнейших озер, питьевой воды осталось совсем немного. Вице-премьер РФ, назначенный "куратором" аннексированного Крыма, Марат Хуснуллин пояснил дефицит воды на полуострове тем, что ее "воруют".

По данным издания ТАСС, оккупанты хотят привлечь правоохранителей для проведения проверок и контроля несанкционированных подключений к водопроводу в Крыму.

"Ключевая проблема потерь – это воровство… При необходимости надо привлекать правоохранительные органы, нужно взять на контроль, откуда идет несанкционированный забор, где неправильные приборы учета стоят, где на сегодняшний день люди специально ломают или портят приборы учета, поливают свои огороды. У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика воду льет сколько попало", – возмутился Хуснуллин.

По его словам, программа по учету и контролю таких потерь должна появиться до 1 декабря.

Вице-премьер добавил, что сами сети на некоторых участках имеют износ за 70%, что означает, что вода просто утекает в землю.

Напомним, что ранее в оккупированном Россией Крыму с 2014 года высохло 10 озер. Полуостров находится на грани экологической катастрофы. Причиной исчезновения многих водоемов является массовое бурение скважин в этом регионе.

Кроме того, мы сообщали, что река Салгир в Симферополе стала настоящей помойкой. В водоем сливают нечистоты и нефтяные отходы.

Также сообщалось, что этим летом в Крыму пересохло знаменитое соленое озеро Сасык-Сиваш, расположенное между городами Евпатория и Саки. Его очень любили туристы.