Її крадуть: окупанти Криму "пояснили" дефіцит води

У Криму з початку 2020 року гостро стоїть питання з дефіцитом води, яке тільки посилилося в літній період. На півострові зникло кілька найбільших озер, питної води залишилося зовсім небагато. Віцепрем'єр РФ, призначений "куратором" анексованого Криму, Марат Хуснуллін пояснив дефіцит води на півострові тим, що її "крадуть".

За даними видання ТАСС, окупанти хочуть залучити правоохоронців для проведення перевірок та контролю несанкціонованих підключень до водопроводу в Криму.

"Ключова проблема втрат – це крадіжки... При необхідності треба залучати правоохоронні органи, потрібно взяти на контроль, звідки йде несанкціонований забір, де неправильні прилади обліку стоять, де сьогодні люди спеціально ламають чи псують прилади обліку, поливають свої городи. У нас десь не вистачає води будинку, а хтось без лічильника воду ллє скільки попало", – обурився Хуснуллін.

За його словами, програма по обліку та контролю таких втрат має з'явитися до 1 грудня.

Віцепрем'єр додав, що самі мережі на деяких ділянках мають знос 70%, що означає, що вода просто стікає в землю.

Нагадаємо, що раніше в окупованому Росією Криму з 2014 року висохло 10 озер. Півострів знаходиться на межі екологічної катастрофи. Причиною зникнення багатьох водойм є масове буріння свердловин в цьому регіоні.

Крім того, ми повідомляли, що річка Салгир в Сімферополі стала справжнім смітником. У водойму зливають нечистоти та нафтові відходи.

Також повідомлялося, що цього літа в Криму пересохло знамените солоне озеро Сасик-Сиваш, розташоване між містами Євпаторія та Саки. Його дуже любили туристи.