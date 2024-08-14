Ворожіння на Горіховий Спас 2024: як дізнатися майбутнє

Горіховий Спас вже післязавтра. Це одне із найважливіших свят у народному календарі. У цей день здавна практикували ворожіння та передбачення, шукаючи відповіді на питання про майбутнє.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало 3 ворожіння на Хлібний Спас, що розкажуть вам, яким буде наступний рік.
На Горіховий Спас можна дізнатися, чи збудеться ваше заповітне бажання, використовуючи простий обряд.
Спочатку треба накреслити на землі коло, діаметром 20 см. Якщо немає можливості зробити це на вулиці, можна вирізати таке коло з картону і покласти на підлогу.
Після цього треба взяти 13 горіхів у шкаралупі, можна лісових або волоських. Краще, якщо ви самостійно їх збирали, але також можна купити їх у магазині.
Далі треба перемішувати горіхи, промовляючи:
"Горіхи стукають, про моє бажання говорять. Нехай горіхи нічого не приховують і скажуть, чи здійсниться те, про що я мрію (проговорите своє бажання)".
Коли всі слова сказані, слід підкинути їх угору. Якщо більшість горіхів (від 7) попаде до кола, це означатиме, що ваше бажання обов’язково збудеться цьогоріч. Але у випадку, коли більшість горіхів розлетиться поза межами кола, то реалізація мрії може затягнутися.
Горіхи також можуть допомогти дізнатися про майбутнє ваших стосунків. Для цього потрібен горіх, зірваний з гілки своїми руками (заміняти на покупні не можна). Покладіть його у "кораблик" з долонь, і прошепотіть:
"Горіх, дай відповідь мені,
Любить мене мій хлопець (дівчина) чи ні".
Щоб дізнатися про те, що обіцяють ваші стосунки, розкрийте шкаралупу горіха і спробуйте його на смак. Ворожіння залежить від того, який горіх вам попався:
Горіховий Спас також відомий як Хлібний, має давню традицію ворожіння на хлібі. У цей день наші предки пекли хліб, щоб дізнатися, яким буде наступний рік. Треба спекти хліб і подивитися як він виглядає:
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Вся Магія".