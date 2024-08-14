Ворожіння на Горіховий Спас 2024: як дізнатися майбутнє

Здійснення бажання

На Горіховий Спас можна дізнатися, чи збудеться ваше заповітне бажання, використовуючи простий обряд.

Спочатку треба накреслити на землі коло, діаметром 20 см. Якщо немає можливості зробити це на вулиці, можна вирізати таке коло з картону і покласти на підлогу.

Після цього треба взяти 13 горіхів у шкаралупі, можна лісових або волоських. Краще, якщо ви самостійно їх збирали, але також можна купити їх у магазині.

Далі треба перемішувати горіхи, промовляючи:

"Горіхи стукають, про моє бажання говорять. Нехай горіхи нічого не приховують і скажуть, чи здійсниться те, про що я мрію (проговорите своє бажання)".

Коли всі слова сказані, слід підкинути їх угору. Якщо більшість горіхів (від 7) попаде до кола, це означатиме, що ваше бажання обов’язково збудеться цьогоріч. Але у випадку, коли більшість горіхів розлетиться поза межами кола, то реалізація мрії може затягнутися.

Майбутнє стосунків

Горіхи також можуть допомогти дізнатися про майбутнє ваших стосунків. Для цього потрібен горіх, зірваний з гілки своїми руками (заміняти на покупні не можна). Покладіть його у "кораблик" з долонь, і прошепотіть:

"Горіх, дай відповідь мені,

Любить мене мій хлопець (дівчина) чи ні".

Щоб дізнатися про те, що обіцяють ваші стосунки, розкрийте шкаралупу горіха і спробуйте його на смак. Ворожіння залежить від того, який горіх вам попався:

Смачний і солодкий. Ваші стосунки будуть розвиватися позитивно. З кожним днем вони ставатимуть усе кращими, і цілком ймовірно, що незабаром ви будете разом як чоловік і дружина.

Ваші стосунки будуть розвиватися позитивно. З кожним днем вони ставатимуть усе кращими, і цілком ймовірно, що незабаром ви будете разом як чоловік і дружина. Гіркий. Будьте готові до можливих проблем у стосунках. Це може свідчити про зраду або інші складнощі з вашою коханою людиною.

Будьте готові до можливих проблем у стосунках. Це може свідчити про зраду або інші складнощі з вашою коханою людиною. Недозрілий. Вам може прийти важлива новина. Можливо, її повідомить ваша кохана людина, або новина буде стосуватися вас обох. Якщо шкаралупа розламалася рівно, хвилюватися нема про що. Якщо ж вона тріснула нерівно або вам було важко її розколоти, будьте обережні.

Вам може прийти важлива новина. Можливо, її повідомить ваша кохана людина, або новина буде стосуватися вас обох. Якщо шкаралупа розламалася рівно, хвилюватися нема про що. Якщо ж вона тріснула нерівно або вам було важко її розколоти, будьте обережні. Гнилий. Вашу пару можуть очікувати серйозні проблеми. Але важливо підтримувати один одного у важкі часи, тоді разом ви зможете подолати труднощі, які принесе життя.

Ворожіння на хліб

Горіховий Спас також відомий як Хлібний, має давню традицію ворожіння на хлібі. У цей день наші предки пекли хліб, щоб дізнатися, яким буде наступний рік. Треба спекти хліб і подивитися як він виглядає: