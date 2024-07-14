Чому в церкві під час молитви хочеться позіхати

Позіхання може сприйматися як акт грубості та грубої поведінки, оскільки воно показує, що людині нудно та їй нецікаво. Але з духовного погляду позіхання під час молитви - це жест, який може мати кілька значень.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, що може означати позіхання під час молитви.

Отримання Божественної енергії

Позіхання під час молитви також може означати отримання божественної енергії. Коли ви закриваєте очі і схиляєте голову в молитві, то вбираєте енергію Бога або Духовної Істоти, якій ви молитеся.

Це означає міцний зв’язок між вами та вашим Божеством і відповідь на ваші прохання та молитви. Позіхання під час молитви може бути ознакою того, що на ваші молитви прийшла відповідь.

Якщо позіхання зникає після молитви, це може підтверджувати, що негативні вібрації та злі енергії були усунені.

Втома і стрес

З погляду фізіології, люди позіхають, коли втомлені, сонні, голодні або піддаються стресу. Під час молитви за таких обставин позіхання може бути механізмом, який забезпечить полегшення від стресу та напруги.

Коли ви робите глибокий вдих під час позіхання, ваш рот широко відкривається, і надходження більшої кількості кисню також може допомогти очистити легені, вивільняючи вуглекислий газ і негативні вібрації під час видиху. Тож згодом ви зможете більше зосередитися на молитві та медитації.

Крім того, можна помітити, що коли ви сильно зосереджуєтеся під час молитви або медитації, то, як правило, частіше позіхаєте, оскільки вашому мозку потрібно більше енергії, щоб зосередитися.

Слово "дух" на івриті - "нішама", яке також означає "дихання". Євреї вважали, що позіхання під час молитви заспокоює дух.

Невпевненість або дискомфорт

Духовне значення позіхання під час молитви є загальноприйнятою практикою, яка, на думку багатьох людей, демонструє занепокоєння, дискомфорт і меншу впевненість у собі.

Постійне позіхання під час молитви може вказувати на то, що духовний стан людини сповнений хвилювань і невпевненості. Коли ви відчуваєте такі емоції, спробуйте проводити більше часу на природі та вдихати позитивні вібрації та енергію.

Звільнення негативної енергії

Іноді позіхання під час молитви може означати вивільнення негативної енергії під час видиху.

Хоча молитва є потужним інструментом для духовного просвітлення та особистого розвитку, під час молитви розум може блукати. Позіхаючи, ви звільняєтеся від негативу та налаштовуєтеся на своє божественне завдання.

Коли ви відчуваєте, що негатив усередині вас і навколо обтяжує, рекомендовано позіхнути, щоб вивільнити всю негативну енергію, і ви відчуєте, що почуваєтеся легше та спокійніше.

Ознака сприйнятливості

Іншим духовним значенням позіхання під час молитви може бути ваша готовність і пристрасть до чогось нового, включаючи нові ідеї та досвід.

Це може показати вашу відкритість і готовність спробувати те, чого ви раніше не пробували робити.

Смиренність

Смирення - це чеснота, яка практикується з молитвою. Деякі люди вважають, що позіхання під час молитви символізує смирення перед Богом. Вважається, що люди, які позіхають під час молитви, мають вищий рівень духовності порівняно з тими, хто позіхає не так часто.

Нудьга

Позіхання може вказувати не тільки на стан тривоги людини. Це також може означати нудьгу або відсутність інтересу до того, що відбувається.

Якщо ви продовжуєте позіхати, перебуваючи зі своїм партнером, навіть якщо ви не сонні або втомлені, можливо, вам нудно, тому що ваші стосунки вже не такі захоплюючі, як раніше.

Позіхання може бути способом вашого духу посилати сигнали про те, що ви більше не відчуваєте себе задоволеним у своїй вірі. Прислухаючись до цього духовного пробудження, ви можете побачити ситуацію з іншого погляду і бути в змозі вжити відповідних заходів для її вирішення.

Відпустіть і дозвольте Богу

У духовній спільноті вважається, що позіхання символізує відпущення та передачу правління Богові, який може дати вам божественний відпочинок і полегшення.

\Позіхання під час молитви може означати абсолютну довіру до Бога, коли ви опиняєтеся в ситуаціях, які надто складні для пошуку рішення. Відпустивши все і довіривши свої проблеми та турботи Богу, ви можете отримати звільнення та душевний спокій.

Негативна енергія

Якщо ви позіхаєте більше, ніж потрібно, перед однією людиною - членом сім’ї, другом, колегою тощо, це може означати, що ця людина забирає у вас частину енергії.

Часте позіхання також може означати, що людина має негативну енергію, яка є достатньо сильною, щоб вплинути на вас і вашу духовність. Дотримання дистанції від людини або проведення ритуалу духовного очищення може допомогти зупинити негативну енергію та постійне позіхання.

Небезпека, що насувається

Деякі люди позіхають, коли інстинкти підказують їм, що вони опинилися в небезпечній ситуації. Це також вірно, коли ви перебуваєте під впливом сильного стресу.

Прислухаючись до цієї духовної підказки, ви зможете прийняти раціональний підхід до потенційної небезпеки чи стресової ситуації, з якою ви можете зіткнутися, щоб бути належним чином підготовленим.

Стрес під час молитви

Деякі люди можуть розглядати молитву не як час для спілкування з Богом, а як обов’язок і необхідність. Таким чином, промовляння довгих молитов і читання псалмів, а також зосередження на сказаному можуть бути стресом для них.

Коли ви не такі сприйнятливі до того, що робите, це може бути подвійно обтяжливо і потребуватиме більше зусиль для концентрації. Тоді мозок реагує, вивільняючи нейромедіатор дофамін, який може допомогти підвищити мотивацію та зосередженість. Він також може стимулювати вироблення окситоцину, який може допомогти знизити занепокоєння.

Відволікання

Під час молитви або медитації людина зазвичай знаходиться в розслабленому стані. Протягом цього часу тіло і дух вразливі до спокуси злих духів. Коли людина починає постійно позіхати, відбувається відволікання від молитви та поклоніння. Усвідомлення того, що відбувається, може додатково спричинити занепокоєння та страх одержимості, що спровокує більше позіхань.

В арабських країнах іслам розглядає позіхання як знак входження сатани в тіло, а чхання як знак його виходу з тіла. Таким був результат дослідження, проведеного П'єром Сентівом у 1921 році.

Битва енергій

Під час молитви ви намагаєтеся зосередити свою енергію та свідомість на Богові. Але робота проти цього висхідного потоку полягає в тому, що енергія тягнеться вниз у вашому тілі та свідомості. Це постійне перетягування каната може фізично та психічно виснажувати, а також викликати у вас сонливість і позіхання.

Глибокий вдих під час позіхання може допомогти зберегти нервову систему збалансованою та спокійною, щоб ви стали більш зосередженими під час молитви чи медитації. Це також може підвищити вашу увагу та ясність розуму.

Релігійні вірування

За часів папи Григорія (близько 590 року нашої ери) в Європі вирувала епідемія бубонної чуми, і люди виробили звичку робити знак хреста перед ротом під час позіхання, оскільки вважали, що позіхання смертельне.

В Австрії літні родичі робить знак хреста на немовляті, що позіхає, щоб хвороба та нещастя не проникли через рот.

Марокканці закривають роззявлений рот рукою, боячись, що сатана увійде й заволодіє тілом. Вони також вірили, що сатана мочиться в їхні широко розкриті роти.

В Індії вважають, що духи потрапляють в тіло людини через рот, тому позіхання стає небезпечним. Крім того, в індійських культурах вірили, що душа може втекти під час позіхання, тому заведено покласти руку перед ротом і сказати "Нараян!" що означає "Боже добрий!".