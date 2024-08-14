Гадания на Ореховый Спас 2024: как узнать будущее

Осуществление желания

На Ореховый Спас можно узнать, сбудется ли ваше заветное желание, используя простой обряд.

Сначала нужно начертить на земле круг, диаметром 20 см. Если нет возможности сделать это на улице, можно вырезать круг из картона и положить на пол.

После этого нужно взять 13 орехов в скорлупе, можно лесных или грецких. Лучше, если вы самостоятельно собирали их, но также можно купить их в магазине.

Далее нужно перемешивать орехи, говоря:

"Орехи стучат, о моем желании говорят. Пусть орехи ничего не скрывают и скажут, сбудется ли то, о чем я мечтаю (проговорите свое желание)".

Когда все слова сказаны, следует подбросить их вверх. Если большинство орехов (от 7) попадет в круг, это означает, что ваше желание обязательно сбудется в этом году. Но в случае, когда большинство орехов разлетится вне круга, то реализация мечты может затянуться.

Будущее отношений

Орехи также могут помочь узнать будущее ваших отношений. Для этого нужен орех, сорванный с ветки своими руками (заменять на покупки нельзя). Положите его в "кораблик" из ладоней и прошепчите:

"Орех, ответь мне,

Любит меня мой парень (девушка) или нет".

Чтобы узнать, что обещают ваши отношения, раскройте скорлупу ореха и попробуйте его по вкусу. Гадание зависит от того, какой орех вам попался:

Вкусный и сладкий. Ваши отношения будут развиваться положительно. С каждым днем они будут становиться все лучше, и по всей вероятности, в скором времени вы будете вместе как муж и жена.

Ваши отношения будут развиваться положительно. С каждым днем они будут становиться все лучше, и по всей вероятности, в скором времени вы будете вместе как муж и жена. Горький. Будьте готовы к возможным проблемам в отношениях. Это может свидетельствовать об измене или других сложностях с вашим любимым человеком.

Будьте готовы к возможным проблемам в отношениях. Это может свидетельствовать об измене или других сложностях с вашим любимым человеком. Незрелый. Вам может прийти важная новость. Возможно, ее сообщит ваш любимый человек, или новость будет касаться вас обоих. Если скорлупа разломилась ровно, волноваться не о чем. Если она треснула неровно или вам было трудно ее расколоть, будьте осторожны.

Вам может прийти важная новость. Возможно, ее сообщит ваш любимый человек, или новость будет касаться вас обоих. Если скорлупа разломилась ровно, волноваться не о чем. Если она треснула неровно или вам было трудно ее расколоть, будьте осторожны. Гнилой. Ваша пара может ожидать серьезных проблем. Но важно поддерживать друг друга в трудные времена, тогда вместе вы сможете справиться с трудностями, которые принесет жизнь.

Гадание на хлеб

Ореховый Спас также известен как Хлебный, имеет давнюю традицию гадания на хлебе. В этот день наши предки пекли хлеб, чтобы узнать, каким будет следующий год. Надо испечь хлеб и посмотреть как он выглядит: