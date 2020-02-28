Воровство на киевском вокзале: жену полицейского застукали с краденым

Скандал с воровством в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале, к которому были причастны полицейские, получил продолжение. Жену сотрудника правоохранительных органов, который работает на вокзале, уличили с украденными там кредитками.

Об этом рассказал активист "Муниципальной стражи" столицы Сергей Бондарь в своем Facebook.

Так, женщина под Киевом расплачивалась в магазине ворованными в январе на вокзале карточками.

"До чего же м**зи, даже не скрывают, что являются бенефициарами краж. Это только тот случай, который попал на камеру. А сколько еще такого!" - говорится в публикации.

Видео с женой полицейского опубликовала в сети девушка, у которой 16 января между выходом из вагона поезда и входом в вестибюль станции метро "Вокзальная" карманники расстегнули рюкзак и вытащили кошелек с деньгами и карточками.

Видео: Жена полицейского в магазине пыталась рассчитаться ворованной карточкой

"На видео барышня, которую зовут Виктория. Она расплачивается краденой картой. В магазине ее знают, муж у нее полицейский. Место - "Гастроном Тарасовский", что по адресу улица Механизаторов, 29, Тарасовка, Киевская область., 08161. Время 10:26 утра, 17.01.2020. На видео видно, что операция по моей (украденной у меня) карте не прошла, потому в кармане она поменяла на другую, которой и расплатилась за покупку (2 пачки сигарет, видимо). Живет рядом с гастрономом, регулярно в нем покупает, муж у нее из милиции и работает в районе Центрального ЖД Вокзала. Кстати, при покупке отморозилась, что (украденная) карта - мужа", - написала Таллина в Facebook.

Девушка уверена, что если воровка не сама, то имеет прямое отношение к тем, кто совершил кражу.

Также она рассказала, как полицейские не хотели реагировать на ее обращение после кражи на вокзале.

"Обратилась к 3-м сотрудникам в форме (патруль?), которые стояли "стеночкой", как в футболе, у стены напротив касс. Реакция - 0. Как глухонемые. Один промямлил, что есть отделение полиции, "тут за углом" и провел меня на выход из метро, махнув рукой в темноту. Я поперла с чемоданом, рюкзаком и сумкой писать заявление. На территорию участка пустили не сразу. Детально рассказала в домофон на воротах откуда я, что произошло, сколько чего украли. Только через несколько минут, после брошеной мною фразы "да пусть подавятся деньгами, мне бы сам кошелек и карты вернуть" ворота моментально открыли. Похоже, это волшебные слова, как будто разрешение пользоваться краденым. О происшествии пришлось рассказывать 2 раза - в 22-м кабинете на 2-м этаже и дальше по коридору другому человеку. Оба были очень удивлены, что я решила вообще заявить о краже. Цитата "это бесполезно, все равно не найдут".

Принимал второе заявление некто Панченко Ярослав. Молодой парень лет 26-ти. Говорит, скорее всего расстегнули рюкзак на платформе и вытащили кошелёк на ступеньках в подземном переходе от платформ к вокзалу. С его слов, камеры наблюдения там не работают и очень давно. Номер моему заявлению, кстати, не присвоили. Сказали, это "не тут" делается "и вообще долго" и выпроводили за территорию", - говорится в публикации.

Таллина сразу же заблокировала карточку и добавила, что на следующий день кто-то пытался расплатиться с нее в продуктовом "Гастроном Тарасовский": "Это была барышня в синем спортивном костюме и шапке, причастная к краже".

Жена полицейского в магазине пыталась рассчитаться ворованной карточкой (Фото: facebook.com/tallina.malina)

Спустя несколько дней с девушкой связался по телефону мужчина и предложил вернуть кошелек, в котором осталось все, кроме наличных в гривне, а взамен хотел вознагрождение в размере 3 тысячи гривен и чтобы она забрала заявление в полицию.

"Договорились встретиться вечером. Кошелек, он сказал, должна была привезти девушка. В назначенное время/место я пришла без особой надежды и оказалась права. Прождала, в итоге, около получаса. Мужчина выходил на связь только по телефону и хотел, чтобы был сделан перевод на мобильный номер, меня это, без проверки кошелька и содержимого, не устроило. Выяснение где же человек с кошельком закончилось ничем", - отметила она.

Ранее мы писали о том, что в Киеве показали наглых воров-карманников, которые промышляют на центральных улицах города с большим скоплением людей.