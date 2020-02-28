Крадіжки на київському вокзалі: дружину поліцейського застукали з краденим

Скандал із крадіжками у Києві на Центральному залізничному вокзалі, до якого були причетні поліцейські, отримав продовження. Дружину співробітника правоохоронних органів, який працює на вокзалі, викрили з вкраденими там кредитками.

Про це розповів активіст "Муніципальної варти" столиці Сергій Бондар у своєму Facebook.

Так, жінка під Києвом розплачувалася в магазині краденими у січні на вокзалі картками.

"До чого ж м**зі, навіть не приховують що є бенефіціарами крадіжок. Це тільки той випадок, який потрапив на камеру!" - йдеться у публікації.

Відео з дружиною поліцейського опублікувала в мережі дівчина, у якої 16 січня між виходом з вагону поїзда і входом у вестибюль станції метро "Вокзальна" кишенькові злодії розстебнули рюкзак і витягли гаманець з грошима та картками.

Відео: Дружина поліцейського в магазині намагалася розрахуватися краденою карткою

"На відео дівчина, яку звуть Вікторія. Вона розплачується краденою картою. В магазині її знають, чоловік у неї поліцейський. Місце - "Гастроном Тарасівський", що за адресою вулиця Механізаторів, 29, Тарасівка, Київська обл., 08161. Час 10:26 ранку, 17.01.2020. На відео видно, що операція з моєю (вкраденої у мене) карткою не пройшла, бо в кишені вона поміняла на іншу, якою і розплатилася за покупку (2 пачки сигарет, мабуть). Живе поруч із гастрономом, регулярно в ньому купує, чоловік у неї з міліції і працює в районі Центрального залізничного вокзалу. До речі, при купівлі відморозилася, що (вкрадена) карта - чоловіка", - написала Талліна в Facebook.

Дівчина впевнена, що якщо злодійка не сама, то має пряме відношення до тих, хто скоїв крадіжку.

Також вона розповіла, як поліцейські не хотіли реагувати на її звернення після крадіжки на вокзалі.

"Звернулася до 3-х працівників у формі (патруль?), які стояли "стінкою", як у футболі, у стіни навпроти кас. Реакція - 0. Як глухонімі. Один промимрив, що є відділення поліції, "тут за рогом" і провів мене на вихід з метро, махнувши рукою в темряву. Я поперла з валізою, рюкзаком і сумкою писати заяву. На територію дільниці пустили не відразу. Детально розповіла в домофон на воротах звідки я, що сталося, скільки чого вкрали. Тільки через кілька хвилин, після кинутої мною фрази "так нехай подавляться грошима, мені б сам гаманець і карти повернути" ворота відкрили моментально. Схоже, це чарівні слова, як ніби дозвіл користуватися краденим. Про подію довелося розповідати 2 рази - в 22-му кабінеті на 2-му поверсі й далі по коридору іншій людині. Обидва були дуже здивовані, що я вирішила взагалі заявити про крадіжку. Цитата "це марно, все одно не знайдуть".

Приймав другу заяву такий собі Панченко Ярослав. Молодий хлопець років 26-ти. Каже, швидше за все розстебнули рюкзак на платформі та витягли гаманець на сходах у підземному переході від платформ до вокзалу. З його слів, камери спостереження там не працюють і дуже давно. Номер моїй заяві, до речі, не присвоїли. Сказали, це "не тут" робиться "і взагалі довго" і випровадили за територію", - йдеться в публікації.

Талліна відразу ж заблокувала картку і додала, що на наступний день хтось намагався розплатитися з неї в продуктовому "Гастроном Тарасівський": "Це була дівчина в синьому спортивному костюмі та шапці, причетна до крадіжки".

Дружина поліцейського в магазині намагалася розрахуватися краденою карткою (Фото: facebook.com/tallina.malina)

Через кілька днів із дівчиною зв'язався по телефону чоловік і запропонував повернути гаманець, в якому залишилося все, крім готівки в гривні, а натомість хотів винагорода в розмірі 3 тисячі гривень і щоб вона забрала заяву в поліцію.

"Домовилися зустрітися ввечері. Гаманець, він сказав, повинна була привезти дівчина. У призначений час/місце я прийшла без особливої надії та виявилася права. Прочекала, в підсумку, близько півгодини. Чоловік виходив на зв'язок по телефону і хотів, щоб був зроблений переказ на мобільний номер, мене це, без перевірки гаманця та вмісту, не влаштувало. З'ясування де ж людина з гаманцем закінчилося нічим", - зазначила вона.

Раніше ми писали про те, що у Києві показали нахабних кишенькових злодіїв, які промишляють на центральних вулицях міста з великим скупченням людей.