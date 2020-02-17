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В Киеве засекли наглых карманников: фото группы "героев"

STYLERЖизнь    17.02.2020 - 08:57
В Киеве засекли наглых карманников: фото группы "героев"
В центре столицы промышляют наглые воры (Коллаж РБК-Украина)

В сети показали фотографии наглых воров в центре Киева

В Киеве показали наглых воров-карманников, которые промышляют на центральных улицах города с большим скоплением людей. Все преступники ромской национальности и их никто не наказывает за воровство. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook. Также показали видео и фото всех злоумышленников.

"Группа воров-карманников в самом центре города. Вы только посмотрите на эту наглость. Ну, и, конечно, все они уже неоднократно были фигурантами наших сюжетов. Кто по вашему мнению виноват в том, что они продолжают свою безобразную дело? И когда это закончится?" - написали под фото.

Карманники в Киеве (YouTube)

В Киеве орудуют воры ромской национальности (Киев Оперативный)

Пользователи сети отреагировали на фото так называемых "героев" столицы в комментариях.

  • Да, эти частенько ходят возле Золотых ворот.
  • Вопрос из разряда ..скажи тогда зачем идут дожди?...
  • Стара в Житомирі також була відмічена в минулому році, пасажири маршрутки на гарячому сфотаграфували, виклали у фейсбук і все на цьому.
  • Одни и те же лица.
  • Потомки римлян.
  • Співвітчизники.
  • Цыган нужно от людей изолировать.

В Киеве засекли наглых карманников: фото группы &quot;героев&quot;

В Киеве засекли наглых карманников: фото группы &quot;героев&quot;

Скриншот комментариев (Facebook)

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