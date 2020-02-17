В Киеве засекли наглых карманников: фото группы "героев"

В сети показали фотографии наглых воров в центре Киева
В Киеве показали наглых воров-карманников, которые промышляют на центральных улицах города с большим скоплением людей. Все преступники ромской национальности и их никто не наказывает за воровство. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook. Также показали видео и фото всех злоумышленников.
"Группа воров-карманников в самом центре города. Вы только посмотрите на эту наглость. Ну, и, конечно, все они уже неоднократно были фигурантами наших сюжетов. Кто по вашему мнению виноват в том, что они продолжают свою безобразную дело? И когда это закончится?" - написали под фото.
Карманники в Киеве (YouTube)
В Киеве орудуют воры ромской национальности (Киев Оперативный)
Пользователи сети отреагировали на фото так называемых "героев" столицы в комментариях.
Скриншот комментариев (Facebook)