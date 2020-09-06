Воровал сено и увидел НЛО: сюжет о Яблунивке "порвал" сеть

Жители села Яблунивка рассказали о наблюдениях НЛО и контакте с инопланетянами, о чем вышел потрясающий сюжет на украинском телевидении.

Ролик быстро разошелся в сети и вызвал массу ироничных комментариев, ведь о летающих тарелках под Киевом журналистам охотно говорили граждане подшофе, причем с поразительными подробностями и зарисовками.

Стоит отметить, что у слухов об НЛО в Яблунивке есть солидный бэкграунд: якобы их замечали там еще в 1989 году, а в 2005-м исследователи-уфологи установили в селе мониторинговый комплекс для фиксации космических кораблей пришельцев, и прибор недавно стал фиксировать аномалии.

Как говорится в сюжете "Вікна-новини" на телеканале СТБ, поэтому журналисты решили проверить достоверность сведений в СМИ о том, что Яблунивка является одним из любимых мест для НЛО и расспросить об этом местных.

Первый же встреченный корреспондентом житель села заявил, что действительно видел летающие тарелки. Мужчина со стаканом пива в руке представился Сашкой, рассказал о роде занятий и пожаловался, что ему не позволяют охранять Яблунивку от пришельцев.

"Я пью... Я могу (их) за шкирки взять, прибить, или еще что-то там... но, чисто так... я не могу", - вздохнул мужчина.

На уточняющий вопрос - чем же приходится зарабатывать на жизнь, Сашка ответил: "Вот даст бабка мне троячку, вот и выпью".

НЛО, по его словам, похоже на тарелку. А более полную информацию об инопланетянах раскрыли посетители летней площадки возле центрального магазина.

"Может кто-то выпивший увидел НЛО - а так нет!" - улыбается молодой человек возле столика.

"Так что, столько выпивших в селе?" - удивился журналист.

"Да! В этом селе - да! Это же Яблунивка!", - со смехом ответил парень.

Все столики в кафе заняты несмотря на рабочее время и жару. Одна из девушек-посетительниц рассказала, что в последний раз видела НЛО "вчера вечером".

Так, говорится в сюжете, за каждым столиком удавалось найти тех, кто контактировал с пришельцами.

Один из мужчин заверил, что видел НЛО в полночь, когда воровал сено. И уточнил, что крал сено в поле.

"И что? Ничего! Нормально. Украл сено - увидел круг. (Он) поднялся и полетел", - сказал Андрей.

Также мужчина отметил, что летающие тарелки в Яблунивке появляются из-за разломов.

"У нас тут идут разломы. Что плиты - смещаются. И к нам тут постоянно они слазятся все!" - объяснил Андрей.

Его подруга рассказала, что пыталась наладить диалог с пришельцами. Ольга по вечерам выходит смотреть на звезды. И однажды НЛО приземлился возле веранды. Тогда женщина начала светить в объект фонариком, а потом заговорила.

"Я им сказала: "Привет, инопланетяне!".. Молчок", - передала она детали своего контакта.

Ольга также говорит, что НЛО прилетали к ней трижды, и каждый раз форма объекта была разной. Она нарисовала увиденное: круг с огоньками, квадрат и треугольник.

"Они в конце месяца где-то прилетают, и с полдесятого до пол-одиннадцатого", - отметила женщина и подчеркнула, что сейчас днем их пытаться увидеть бесполезно, да и жара к тому же.

Видео: Об НЛО в Яблунивке сняли курьезный сюжет

Такой рассказ об НЛО в Яблунивке рассмешил пользователей сети - украинцы активно обсуждают кадры и иронизируют над показанным телезрителям сюжетом.

Аплодирую

Это не сюжет. Это искусство.

Боже, журналист в шоке от таких умных алкашей

Топ!

В этом видео идеально все

Надо идти сено воровать и тогда увидите НЛО

Надо меньше пить на жаре

Ахахах! Вот это сюжетище! Побольше такого!

Что это было? Меткое название для того безобразия, которое вы продемонстрировали. Уважение к своему зрителю в этом "сюжете" на высшем уровне.

Как тебе такое, Илон Маск?!

Ранее сообщалось, что весной спутники Маска в Киеве приняли за НЛО, и эти таинственные огни сняли на видео.

Также мы писали о том, что недавно в поле под Киевом появился загадочный рисунок, который виден даже из космоса.