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Спутники Маска в Киеве приняли за НЛО: таинственные огни сняли на видео

STYLERКурьезы    23.04.2020 - 20:56
Спутники Маска в Киеве приняли за НЛО: таинственные огни сняли на видео
Спутники Илона Маска Starlink в Киеве приняли за НЛО (коллаж РБК-Украина)

В Киеве увидели в небе интернет-спутники Starlink компании SpaceX, которые приняли за НЛО

В Киеве в небе над Оболонским районом заметили 17 неопознанных летающих объектов, большинство из которых летели в одном горизонтальном направлении, и только пара - вертикально.

Видео странных "НЛО" опубликовал один из очевидцев в своем Facebook.

Киевлянин Александр Гончаров рассказал, что эти огни не мерцали и были похожи на звезды, но двигались очень быстро.

"Онлайн карта спутников показала пролет одного спутника над Киевом в это время", - отметил житель столицы.

Видео: В небе над Киевом заметили "НЛО"

Видео: Киевлян переполошили странные летающие объекты в ночном небе

Чудо в небе на поверку оказалось интернет-спутниками Starlink компании Илона Маска SpaceX, шесть десятков которых вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9. Запуск ракеты был осуществлен 22 апреля с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида в 22:30 по киевскому времени.

Судя по данным программы Orbitron, которая позволяет следить за пролетом спутников, как раз в это время - когда и было снято видео - 17 спутников и пролетали над столицей Украины, передает "Информатор".

Спутники Маска в Киеве приняли за НЛО: таинственные огни сняли на видео

"НЛО" в Киеве оказалось интернет-спутниками Starlink компании SpaceX (Фото: скрин tech.informator.ua)

Напомним, что недавно астрономы пожаловались интернет-спутники Starlink компании Илона Маска из-за того, что они препятствуют выявлению небесных тел в космосе, и опасные для Земли астероиды могут стать незаметными для ученых.

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