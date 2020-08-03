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В поле под Киевом появился загадочный рисунок: его видно из космоса

Киев, Понедельник 03 августа 2020 11:25
В поле под Киевом появился загадочный рисунок: его видно из космоса
Под Киевом на пшеничном поле нарисовали интересный силуэт (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

В Киевской области комбайнеры изобразили на поле рисунок, который можно увидеть с орбиты

Пшеничное поле под Киевом украсили необычным и интересным способом. Гигантский рисунок теперь видно даже из космоса.

Так, комбайнеры с помощью машин для уборки урожая "нарисовали" гигантскую бутылку длиной в 202 и шириной в 57 метров.

На пшеничном поле под Киевом появилась гигантская бутылка! Фигуру видно из космоса, пишет Telgram-канал Kyiv NEWS.

В поле под Киевом появился загадочный рисунок: его видно из космосаВ поле под Киевом появился загадочный рисунок: его видно из космоса

В поле под Киевом появилась огромная бутылка (фото: facebook.com)

Интересно, что пользователи сети довольно иронично отнеслись к такому способу показать Украину с орбиты. А именно к выбору объекта для изображения - гигантской бутылки. В комментариях они пишут, что сборщики урожая намекнули агроному на "могарыч":

  • "Поле, видно, что гораздо больше, можно рекорд было и масштабнее сделать, все равно ведь как убирать урожай;
  • Кыяни в авангарде, как всегда;
  • Алкашня;
  • Намекают агроному", - пишут пользователи.

Ранее мы писали, что в Киеве изменят монумент "Родина-мать". Стало известно, как он теперь будет выглядеть.

Также сообщалось, что в Польше заметили НЛО. И это лучшее фото за последние 40 лет.

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