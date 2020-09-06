Крав сіно і побачив НЛО: сюжет про Яблунівку "порвав" мережу

Мешканці села Яблунівка розповіли про спостереження НЛО і контакт з інопланетянами, про що вийшов приголомшливий сюжет на українському телебаченні.

Ролик швидко розійшовся в мережі та викликав масу іронічних коментарів, адже про літаючі тарілки під Києвом журналістам охоче говорили громадяни напідпитку, причому з вражаючими подробицями та замальовками.

Слід зауважити, що у чуток про НЛО в Яблунівці є солідний бекграунд: нібито їх помічали там ще в 1989 році, а в 2005-му дослідники-уфологи встановили в селі моніторинговий комплекс для фіксації космічних кораблів прибульців, і прилад нещодавно став фіксувати аномалії.

Як йдеться у сюжеті "Вікна-новини" на телеканалі СТБ, тому журналісти вирішили перевірити достовірність відомостей у ЗМІ про те, що Яблунівка є одним з улюблених місць для НЛО і розпитати про це місцевих.

Перший же зустрінутий кореспондентом житель села заявив, що дійсно бачив літаючі тарілки. Чоловік зі склянкою пива в руці представився Сашкою, розповів про рід занять і поскаржився, що йому не дозволяють охороняти Яблунівку від прибульців.

"Я п'ю... Я можу (їх) за шкірку взяти, прибити, чи ще щось там... але, чисто так... я не можу", - зітхнув чоловік.

На уточнююче питання - чим же доводиться заробляти на життя, Сашка відповів: "Ось дасть бабка мені троячку, ось і вип'ю".

НЛО, за його словами, схоже на тарілку. А більш повну інформацію про інопланетян розкрили відвідувачі літнього майданчика біля центрального магазину.

"Може хтось напідпитку, побачив НЛО - а так ні!" - усміхається молодий чоловік біля столика.

"Так що, стільки напідпитку в селі?" - здивувався журналіст.

"Так! В цьому селі - так! Це ж Яблунівка!", - зі сміхом відповів хлопець.

Всі столики в кафе зайняті попри на робочий час і спеку. Одна з дівчат-відвідувачок розповіла, що востаннє бачила НЛО "вчора ввечері".

Так, йдеться в сюжеті, за кожним столиком вдавалося знайти тих, хто контактував з прибульцями.

Один з чоловіків запевнив, що бачив НЛО опівночі, коли крав сіно. І уточнив, що крав сіно в полі.

"І що? Нічого! Нормально. Вкрав сіно - побачив коло. Воно піднялося і полетіло", - сказав Андрій.

Також чоловік зазначив, що літаючі тарілки у Яблунівці з'являються через розломи.

"У нас тут йдуть розломи. Що плити - зміщуються. І до нас тут постійно вони злазяться усі!" - пояснив Андрій.

Його подруга розповіла, що намагалася налагодити діалог з прибульцями. Ольга вечорами виходить дивитися на зірки. І одного разу НЛО приземлився біля веранди. Тоді жінка почала світити в об'єкт ліхтариком, а потім заговорила.

"Я їм сказала: "Привіт, інопланетяни!".. Мовчок", - передала вона деталі свого контакту.

Ольга також говорить, що НЛО прилітали до неї тричі, і щоразу форма об'єкта була різною. Вона намалювала побачене: коло з вогниками, квадрат і трикутник.

"Вони в кінці місяця десь прилітають, і з пів на десяту до пів на одинадцяту", - зазначила жінка і наголосила, що зараз вдень їх намагатися побачити марно, та й спека до того ж.

Відео: Про НЛО в Яблунівці зняли курйозний сюжет

Така розповідь про НЛО в Яблунівці розсмішила користувачів мережі - українці активно обговорюють кадри та іронізують над показаним телеглядачам сюжетом.

Аплодую

Це не сюжет. Це мистецтво.

Боже, журналіст в шоку від таких розумних алкашів

Топ!

У цьому відео ідеально все

Треба йти сіно красти і тоді побачите НЛО

Треба менше пити на спеці

Ахахах! Ось це сюжетище! Побільше такого!

Що це було? Влучна назва для того неподобства, яке ви продемонстрували. Повага до свого глядача в цьому "сюжеті" на вищому рівні.

Як тобі таке, Ілон Маск?!

Раніше повідомлялося, що навесні супутники Маска в Києві прийняли за НЛО, і ці таємничі вогні зняли на відео.

Також ми писали про те, що нещодавно в полі під Києвом з'явився загадковий малюнок, який видно навіть з космосу.