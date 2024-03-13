Фотографи показали, як наші воїни штурмують позиції росіян під Куп'янськом: вражаючі кадри

Ситуація на Куп'янському напрямку залишається доволі напруженою , навіть попри те, що на початку березня російська армія зменшила інтенсивність штурмів. Наші військові продовжують тримати позиції та вибирати ворогів із захопленої території.

Про те, як наші воїни штурмують ворожі позиції на Куп'янському напрямку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію воєнних фотографів Костянтина та Влади Ліберових в Instagram .

Як наші військові штурмують позиції ворогів

На Купʼянському напрямку на штурм наші військові вийшли малою групою вночі, щоб до світанку закінчити.

"Задача - ліквідувати ворога та просунутись вперед. Якщо все буде добре, вже вранці повернемось назад. "Якщо" - ключове, коли мова йде про штурмові дії, адже так, працює розвідка, так, вибирається найкращий час та умови, але коли та на полі бою сам на сам проти ворога, це скоріш лотерея, ніж математика", - пишуть фотографи.

Вони додають, що чим ближче до позицій - тим більше зруйнованої техніки та присипаних снігом тіл.

"Ліс, який колись був густим та високим, вже не може приховати навіть малу групу людей, тому пересуваємось виключно бігом декілька кілометрів. Забігаємо в тісний бліндаж. Ще зовсім нещодавно тут був ворог, але воїни зі 108 бату 10 бригади успішно вибили їх звідси", - розповідають Ліберови.

Як наші військові штормують ворожі позиції (фото: Instagram/libkos)

"Я уважно дивлюсь, як змінюються обличчя хлопців перед виходом. Трохи нервовий сміх змінюється на сувору напругу. Треба йти, зволікати більше не можна", - пишуть фотографи.

Вони також зазначили, що "вихід" військових пройшов доволі успішно. Хлопці закидали ворожий бліндаж гранатами, окупантів ліквідували, окрім одного: контужений, він забарикадувався, використав для цього тіла своїх мертвих побратимів. Це розповсюджена практика.

Під час штурму, один з українських військових отримав легке поранення, рикошетом вдарила ворожа куля.

Як наші військові штормують ворожі позиції (фото: Instagram/libkos)