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Окупанти вперше вдарили по Куп'янську авіабомбою з касетним зарядом

Куп'янськ, Понеділок 04 березня 2024 16:20
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Окупанти вперше вдарили по Куп'янську авіабомбою з касетним зарядом Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти вчора, 3 березня, вперше використали для удару по Куп'янську авіабомбу з касетним зарядом. Таке озброєння становить ще більшу загрозу для мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram.

"Напередодні по Куп'янську вперше зафіксували удар КАБом із касетними зарядами. Це збільшує зону ураження і становить ще більшу загрозу для цивільних людей", - розповів чиновник.

За його словами, через такі удари на Раду оборони області винесли питання примусової евакуації сімей з дітьми з ще низки населених пунктів.

Примусова евакуація

Нагадаємо, кілька днів тому голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про те, що найближчим часом планується розпочати примусову евакуацію сімей з дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Ольховатської громад. Усього там мешкають сім'ї зі 161 дитиною.

Чиновник уточнював, що питання винесуть на Раду оборони Харківської області.

Варто зауважити, що примусову евакуацію дітей у низці населених пунктів Харківської області було оголошено ще минулого року. Така потреба виникла через постійні обстріли російських окупантів.

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