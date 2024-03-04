Окупанти вперше вдарили по Куп'янську авіабомбою з касетним зарядом
Російські окупанти вчора, 3 березня, вперше використали для удару по Куп'янську авіабомбу з касетним зарядом. Таке озброєння становить ще більшу загрозу для мирного населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram.
"Напередодні по Куп'янську вперше зафіксували удар КАБом із касетними зарядами. Це збільшує зону ураження і становить ще більшу загрозу для цивільних людей", - розповів чиновник.
За його словами, через такі удари на Раду оборони області винесли питання примусової евакуації сімей з дітьми з ще низки населених пунктів.
Примусова евакуація
Нагадаємо, кілька днів тому голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про те, що найближчим часом планується розпочати примусову евакуацію сімей з дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Ольховатської громад. Усього там мешкають сім'ї зі 161 дитиною.
Чиновник уточнював, що питання винесуть на Раду оборони Харківської області.
Варто зауважити, що примусову евакуацію дітей у низці населених пунктів Харківської області було оголошено ще минулого року. Така потреба виникла через постійні обстріли російських окупантів.
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