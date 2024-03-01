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"Весна. Захищаємось". У Генштабі показали підбірку неймовірних фото з фронту

П'ятниця 01 березня 2024 14:46
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"Весна. Захищаємось". У Генштабі показали підбірку неймовірних фото з фронту Фото з фронту вразили мережу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

У Генеральному штабі Збройних Сил України зробили тематичну підбірку з кадрами, які було зроблено на фронті. Прийшла весна, і навіть серед мін та снарядів з'являються перші квіти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, який Генштаб розмістив на Facebook.

"Весна. Захищаємо 24/7. Доєднуйтесь. Разом переможемо!", - йдеться в описі до фото.

На кадрах, які було зроблено різними підрозділами та на різних напрямках, можна побачити, як під час весни "прокидається" природа. Також на фото зображені військові, техніка ЗСУ.

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Кадри з фронту (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

На потужних фото також можна побачити українські поля, роботу дронів, захисників нашої країни. А останній кадр у червоних тонах ніби нагадує про те, що навіть попри початок весни війна триває.

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: підсніжник

Підбірка кадрів з фронту від Генштабу (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Як реагує мережа

У коментарях під фото українці дякують військовим. Також вони пишуть:

  • "Дякуємо за захист. Низький уклін нашим Воїнам"
  • "Божої допомоги і перемоги нашій Україні"
  • "Слава Україні! Віримо в ЗСУ".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що 13-річний школяр з Львівщини зібрав понад 2 мільйони на ЗСУ.

Окрім цього, раніше військовий розповів, як дрони змінили хід війни.

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Збройні сили України Генштаб ВСУ
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