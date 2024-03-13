ua en ru
Ср, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Рівненській області зводять нові фортифікації: в ОВА показали фото

Рівненська область, Середа 13 березня 2024 15:54
UA EN RU
В Рівненській області зводять нові фортифікації: в ОВА показали фото Фото: в Рівненській області зводять нові фортифікації (Facebook-сторінка Олександра Коваля)
Автор: Іван Носальський

На півночі Рівненської області, яка межує з Білоруссю, продовжують облаштовувати нові оборонні рубежі. Це відбувається у координації з військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля у Facebook.

"На півночі області продовжуємо облаштовувати оборонні рубежі. У чіткій координації з військовими йде будівництво невибухових загороджень та взводних опорних пунктів", - розповів чиновник.

Фото: фортифікації у Рівненській області (Facebook-сторінка Олександра Коваля)

Він уточнив, що будівельники проводять земляні роботи та влаштовують ходи сполучень.

За словами Коваля, роботи відбуваються за затвердженим графіком. Зараз це один із пріоритетних напрямків роботи.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна будує фортифікаційні укріплення по всій лінії фронту та на кордоні з Білоруссю.

Глава держави зазначив, що ядро російської армії було знищено, але таку оборону зміцнюють для безпеки країни.

При цьому ще на початку лютого тоді ще командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявляв, що чисельний контингент, накопичений на території Білорусі та Росії, не дозволяє окупантам влаштувати спробу прориву на півночі України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Рівненська область Війна Росії проти України
NEWS
Законопроєкт про мобілізацію. Чи будуть обмеження для ухилянтів та які правки відхилив Комітет
Законопроєкт про мобілізацію. Чи будуть обмеження для ухилянтів та які правки відхилив Комітет
DAILY
"Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна