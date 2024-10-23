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Риба по-карибськи від Ектора: рецепт ідеальної вечері за 20 хвилин

Середа 23 жовтня 2024 17:45
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Риба по-карибськи від Ектора: рецепт ідеальної вечері за 20 хвилин Риба по-карибськи в соусі за рецептом Ектора (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Риба - популярна та проста страва, яку подають з гарніром. Проте її можна приготувати в овочевому соусі, зробивши ароматною та ніжною. Саме таку рибу любить готувати вдома відомий суддя "МастерШеф".

Про те, як готувати рибу по-карибськи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку Ектора Хіменеса-Браво.

Що потрібно риби по-карибськи

Для того, щоб приготувати рибу в соусі по-карибськи, треба такі продукти:

  • риба - 2-3 шт.
  • болгарський перець - 1 шт.
  • помідор - 1 шт.
  • зелена цибуля - пучок
  • цибуля - 1 шт.
  • оливкова олія - 1-2 ст. л
  • лимонний сік - з половини лимона
  • петрушка - до смаку
  • паприка - 0,5-1 ч. л.
  • кмин - 2 ч. л.
  • часник - 1-2 зубчики
  • сіль - до смаку

Як готувати рибу по-карибськи

Щоб приготувати рибу по-карибськи, можна використовувати цілі рибини або ж філе, свіжі або заморожені. Рибини необхідно почистити та, у разі необхідності, нарізати на декілька частин.

До обсмажування рибу потрібно замаринувати. Для цього перекладіть її в глибоку миску або контейнер, присипте сіллю та 1 ч. л. кмину, збризніть лимонним соком. Залиште рибу маринуватися, а тим часом приготуйте овочеву засмажку. Саме вона буде соусом, який надаватиме рибі особливого смаку.

Помийте помідори, перець та зелену цибулю. Видаліть плодоніжку та насіння перцю, а потім наріжте овоч, як і помідори, на невеликі кубики.

Зелену цибулю подрібніть ножем. Ріпчасту цибулю потрібно почистити від шкірки та нарізати на невеликі кубики. Розігрійте в глибокій пательні олію, всипте овочі з цибулею, додайте паприку, кмин та сіль до смаку.

Смажте овочі, регулярно помішуючи, до розм'якшення і виділення великої кількості рідини. Тоді викладіть в овочевий соус замариновану рибу та зменште вогонь.

Від обраного виду риби залежить час смаження. Найшвидше приготування становитиме 5 хвилин обсмажування з кожного боку.

Коли риба по-карибськи буде готова, розкладіть її по тарілках та полите овочевою засмажкою. Помийте петрушку, обірвіть листочки та присипте ними готову страву.

До речі, раніше ми писали про те, як готувати шніцель з яйцем.

Крім цього, розповідали, як готувати гарбузову пасту з курячим філе.

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