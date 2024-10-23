Риба по-карибськи від Ектора: рецепт ідеальної вечері за 20 хвилин

Риба - популярна та проста страва, яку подають з гарніром. Проте її можна приготувати в овочевому соусі, зробивши ароматною та ніжною. Саме таку рибу любить готувати вдома відомий суддя "МастерШеф".

Про те, як готувати рибу по-карибськи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку Ектора Хіменеса-Браво.

Що потрібно риби по-карибськи

Для того, щоб приготувати рибу в соусі по-карибськи, треба такі продукти:

риба - 2-3 шт.

болгарський перець - 1 шт.

помідор - 1 шт.

зелена цибуля - пучок

цибуля - 1 шт.

оливкова олія - 1-2 ст. л

лимонний сік - з половини лимона

петрушка - до смаку

паприка - 0,5-1 ч. л.

кмин - 2 ч. л.

часник - 1-2 зубчики

сіль - до смаку

Як готувати рибу по-карибськи

Щоб приготувати рибу по-карибськи, можна використовувати цілі рибини або ж філе, свіжі або заморожені. Рибини необхідно почистити та, у разі необхідності, нарізати на декілька частин.

До обсмажування рибу потрібно замаринувати. Для цього перекладіть її в глибоку миску або контейнер, присипте сіллю та 1 ч. л. кмину, збризніть лимонним соком. Залиште рибу маринуватися, а тим часом приготуйте овочеву засмажку. Саме вона буде соусом, який надаватиме рибі особливого смаку.

Помийте помідори, перець та зелену цибулю. Видаліть плодоніжку та насіння перцю, а потім наріжте овоч, як і помідори, на невеликі кубики.

Зелену цибулю подрібніть ножем. Ріпчасту цибулю потрібно почистити від шкірки та нарізати на невеликі кубики. Розігрійте в глибокій пательні олію, всипте овочі з цибулею, додайте паприку, кмин та сіль до смаку.

Смажте овочі, регулярно помішуючи, до розм'якшення і виділення великої кількості рідини. Тоді викладіть в овочевий соус замариновану рибу та зменште вогонь.

Від обраного виду риби залежить час смаження. Найшвидше приготування становитиме 5 хвилин обсмажування з кожного боку.

Коли риба по-карибськи буде готова, розкладіть її по тарілках та полите овочевою засмажкою. Помийте петрушку, обірвіть листочки та присипте ними готову страву.