Воображаемый интернет-магазин: украинка продавала одежду, которой на самом деле не существовало

В Одессе 24-летняя девушка создала интернет-магазин по продаже одежды и предлагала клиентам товар, которого у нее не было.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Так, правоохранители выяснили, что злоумышленница обманула по меньшей мере десять граждан. Других пострадавших сейчас устанавливают.
Доверчивые покупатели осуществляли оплату на банковскую карточку, а тогда мошенница прекращала с ними связь.
Правоохранители во время обыска у нее изъяли мобильные телефоны и банковские карты. Девушке объявили подозрение по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и поместили ее под домашний арест.
Кроме того, за мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, ей грозит от трех до восьми лет лишение свободы.
Важно никогда не оставлять свои персональные данные на незнакомых или подозрительных сайтах. Распространенным является мошенничество, заключающееся в создании сайтов-двойников. Страница, которую вы посещаете, визуально выглядит как настоящая: имеет ту же цветовую гамму, содержит примерно ту же самую информацию, что и официальный сайт, однако в гиперссылке указаны лишние буквы или цифры.
Оплатив товары или указав свои персональные данные на сайте-двойнику, вы попадаете в ловушку мошенников. Необходимые вам товары или услуги вы не сможете получить ваши персональные данные могут быть использованы против вас.
Другим распространенным видом интернет-мошенничества является функционирование ненастоящих интернет-магазинов. Такие магазины могут предлагать товары, которых у них нет в наличии или они в ненадлежащем состоянии.
Остерегайтесь продавцов, которые предлагают товары по очень низкой цене, но с частичной или полной предоплатой. Для покупок в интернете лучше использовать проверенные интернет-площадки, которые могут гарантировать вам возврат средств.
Если же у вас есть необходимость воспользоваться услугами неизвестного вам интернет-магазина, тогда обязательно изучите отзывы о продавце и покупайте товары с наложенным платежом-оплачивайте стоимость товара после получения и осмотра.
Ранее мы сообщали, что раскрыли новую схему мошенничества, где требуется только номер мобильного телефона.
А также рассказывали о том, что мошенники воруют деньги украинцев через псевдосайт "Новой Почты".