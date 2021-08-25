Воображаемый интернет-магазин: украинка продавала одежду, которой на самом деле не существовало

Так, правоохранители выяснили, что злоумышленница обманула по меньшей мере десять граждан. Других пострадавших сейчас устанавливают.

Доверчивые покупатели осуществляли оплату на банковскую карточку, а тогда мошенница прекращала с ними связь.

Правоохранители во время обыска у нее изъяли мобильные телефоны и банковские карты. Девушке объявили подозрение по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и поместили ее под домашний арест.

Кроме того, за мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, ей грозит от трех до восьми лет лишение свободы.

Как не стать жертвой мошенников

Важно никогда не оставлять свои персональные данные на незнакомых или подозрительных сайтах. Распространенным является мошенничество, заключающееся в создании сайтов-двойников. Страница, которую вы посещаете, визуально выглядит как настоящая: имеет ту же цветовую гамму, содержит примерно ту же самую информацию, что и официальный сайт, однако в гиперссылке указаны лишние буквы или цифры.

Оплатив товары или указав свои персональные данные на сайте-двойнику, вы попадаете в ловушку мошенников. Необходимые вам товары или услуги вы не сможете получить ваши персональные данные могут быть использованы против вас.

Другим распространенным видом интернет-мошенничества является функционирование ненастоящих интернет-магазинов. Такие магазины могут предлагать товары, которых у них нет в наличии или они в ненадлежащем состоянии.

Остерегайтесь продавцов, которые предлагают товары по очень низкой цене, но с частичной или полной предоплатой. Для покупок в интернете лучше использовать проверенные интернет-площадки, которые могут гарантировать вам возврат средств.

Если же у вас есть необходимость воспользоваться услугами неизвестного вам интернет-магазина, тогда обязательно изучите отзывы о продавце и покупайте товары с наложенным платежом-оплачивайте стоимость товара после получения и осмотра.