Уявний інтернет-магазин: українка продавала одяг, якого насправді не існувало

Так, правоохоронці з’ясували, що зловмисниця ошукала щонайменше десять громадян. Інших потерпілих наразі встановлюють.

Довірливі покупці здійснювали оплату на банківську картку, а тоді шахрайка припиняла із ними зв’язок.

Правоохоронці під час обшуку у неї вилучили мобільні телефони та банківські картки. Дівчині оголосили підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України та помістили її під домашній арешт.

Окрім того, за шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, їй загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Як не стати жертвою шахраїв

Важливо ніколи не залишати свої персональні дані на незнайомих або підозрілих сайтах. Поширеним є шахрайство, що полягає у створенні сайтів-двійників. Сторінка, яку ви відвідуєте, візуально виглядає як справжня: має ту ж кольорову гаму, містить приблизно ту ж саму інформацію, що й офіційний сайт, однак у гіперпосиланні вказані зайві букви або цифри.

Оплативши товари чи вказавши власні персональні дані на сайті-двійнику, ви потрапляєте у пастку шахраїв. Необхідні вам товари чи послуги ви не зможете отримати, а ваші персональні дані можуть бути використані проти вас.

Іншим поширеним видом інтернет-шахрайства є функціонування несправжніх інтернет-магазинів. Такі магазини можуть пропонувати товари, яких у них немає в наявності або вони у неналежному стані.

Остерігайтесь продавців, які пропонують товари за дуже низькою ціною, але з частковою або повною передоплатою. Для купівель в інтернеті краще використовувати перевірені інтернет-майданчики, які можуть гарантувати вам повернення коштів.

Якщо ж у вас є необхідність скористатися послугами невідомого вам інтернет-магазину, тоді обов’язково вивчіть відгуки про продавця та купуйте товари з накладеним платежем – сплачуйте вартість товару після отримання та огляду.