"Вони знали, що війна будь-якої миті може їх розлучити". У Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинула молода пара

У Запоріжжі внаслідок нічної атаки Росії загинула молода пара - Данило та Діана Коваленко. Їх тіла рятувальники знайшли під завалами житлового будинку, куди влучила російська ракета . Згодом рятувальники витягнули з-під завалів кота, який належав молодому подружжю.

Данилові Коваленкові було всього 23 роки, його дружині - Діані (до заміжжя - Гайдуковій) - 20 років. Данило був музикантом, а Діана вчилася в НУ "Запорізька політехніка". Пара одружилася лише рік тому й хлопець пропозицію робив коханій у бомбосховищі.

"Вони знали, що війна будь-якої миті може їх розлучити. Вони знали, що потрібно цінувати кожну хвилину", - розповіла їхня родичка.

18 жовтня в їх будинок в Запоріжжі прилетіла російська ракета. Мама Данила постраждала, вона зараз знаходиться у лікарні. Тато - отримав контузію. А п'ятеро українців - загинули. Серед них - Данило та Діана.

Данило та Діана загинули у Запоріжжі 18 жовтня (фото: facebook.com/russiakills.in.ua)

Рятувальники майже 20 годин розбирали завали та шукали вцілілих, а вдень 19 жовтня вони дістали з-під завалів живого рудого кота. З'ясувалося, що він належав Данилові та Діані. В сім'ї було ще два коти, але вони також загинули.

Врятованого кота звати Беня. Він вже зовсім старенький та у нього немає зубів. Зараз він знаходиться під наглядом ветеринарів. Згодом його повернуть до батьків Данила.

Кіт Беня дивом вижив після ракетного удару по Запоріжжю (фото: ДСНС)