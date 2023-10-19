"Вони знали, що війна будь-якої миті може їх розлучити". У Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинула молода пара
У Запоріжжі внаслідок нічної атаки Росії загинула молода пара - Данило та Діана Коваленко. Їх тіла рятувальники знайшли під завалами житлового будинку, куди влучила російська ракета. Згодом рятувальники витягнули з-під завалів кота, який належав молодому подружжю.
Що відомо про трагедію та молодят, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
У підготовці матеріалу використані джерела: ДСНС, UAnimals, спільнота "Їх вбила Росія".
Данилові Коваленкові було всього 23 роки, його дружині - Діані (до заміжжя - Гайдуковій) - 20 років. Данило був музикантом, а Діана вчилася в НУ "Запорізька політехніка". Пара одружилася лише рік тому й хлопець пропозицію робив коханій у бомбосховищі.
"Вони знали, що війна будь-якої миті може їх розлучити. Вони знали, що потрібно цінувати кожну хвилину", - розповіла їхня родичка.
18 жовтня в їх будинок в Запоріжжі прилетіла російська ракета. Мама Данила постраждала, вона зараз знаходиться у лікарні. Тато - отримав контузію. А п'ятеро українців - загинули. Серед них - Данило та Діана.
Данило та Діана загинули у Запоріжжі 18 жовтня (фото: facebook.com/russiakills.in.ua)
Рятувальники майже 20 годин розбирали завали та шукали вцілілих, а вдень 19 жовтня вони дістали з-під завалів живого рудого кота. З'ясувалося, що він належав Данилові та Діані. В сім'ї було ще два коти, але вони також загинули.
Врятованого кота звати Беня. Він вже зовсім старенький та у нього немає зубів. Зараз він знаходиться під наглядом ветеринарів. Згодом його повернуть до батьків Данила.
Кіт Беня дивом вижив після ракетного удару по Запоріжжю (фото: ДСНС)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МВС показали на відео ракетний удар по будинку у Запоріжжі.
А також розповідали про те, що пошуки вцілілих у Запоріжжі продовжувалися 20 годин.