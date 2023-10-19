Тривали 20 годин. У Запоріжжі закінчили пошуки людей після удару по багатоповерхівці
В Запоріжжі закінчили пошуково-рятувальні роботи на місці удару по багатоповерхівці у середу, 18 жовтня. Вони тривали 20 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
"Запоріжжя. Завершено пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку, що зазнав руйнувань внаслідок ворожої ракетної атаки вночі 18 жовтня", - йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронців, робота ускладнювалася постійними повітряними тривогами. Крім того, існувала загроза обвалу конструкцій.
"Сьогодні рятувальники спільно з міською аварійно-рятувальною службою продовжують розбирати аварійні конструкції", - додали в МВС.
Удар по багатоповерхівці в Запоріжжі
Рано вранці 18 жовтня окупанти поцілили в багатоповерхівку в Запоріжжі. Спочатку повідомлялось, що внаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє були травмовані.
Наразі відомо, що РФ вдарила по місту ракетами С-300. Одна з них влучила в багатоквартирний будинок, спричинивши руйнування квартир в одному з підʼїздів з 3 до 5 поверху.
Пізніше статистика зросла - загинули п’ять осіб, ще п’ять травмовані. Рятувальники також виявили під завалами переляканого кота, його передали господарю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.