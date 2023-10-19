"Они знали, что война в любой момент может их разлучить". В Запорожье в результате атаки РФ погибла молодая пара

В Запорожье в результате ночной атаки России погибла молодая пара - Даниил и Диана Коваленко. Их тела спасатели обнаружили под завалами жилого дома, куда попала российская ракета . Впоследствии спасатели вытащили из-под завалов кота, принадлежавшего молодым супругам.

Данилу Коваленко было всего 23 года, его жене - Диане (до замужества – Гайдуковой) - 20 лет. Даниил был музыкантом, а Диана училась у НУ "Запорожская политехника". Пара поженилась только год назад и парень предложение делал любимой в бомбоубежище.

"Они знали, что война в любой момент может их разлучить. Они знали, что нужно ценить каждую минуту", - рассказала их родственница.

18 октября в их здание в Запорожье прилетела российская ракета. Мама Данилы пострадала, она сейчас находится в больнице. Папа - получил контузию. А пятеро украинцев - погибли. Среди них - Даниил и Диана.

Даниил и Диана погибли в Запорожье 18 октября (фото: facebook.com/russiakills.in.ua)

Спасатели почти 20 часов разбирали завалы и искали уцелевших, а днем 19 октября они достали из-под завалов живого рыжего кота. Выяснилось, что он принадлежал Данилу и Диане. У семьи было еще два кота, но они также погибли.

Спасенного кота зовут Беня. Он уже совсем старенький и у него нет зубов. Сейчас он находится под наблюдением ветеринаров. Впоследствии его вернут к родителям Даниила.

Кот Беня чудом выжил после ракетного удара по Запорожью (фото: ГСЧС)