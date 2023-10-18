МВС показало відео моменту ракетного удару росіян по Запоріжжю
Цієї ночі російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого загинули двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.
Зазначимо, що сьогодні вночі росіяни обстріляли Запоріжжя. Встановлено, що окупанти здійснили масований ракетний обстріл міста із ЗРК С-300.
Через ворожу атаку загинуло двоє людей, ще троє отримали поранення. Також троє осіб вважаються безвісти зниклими.
Зокрема, загарбники вдарили по п'ятиповерхівці у Запоріжжі, внаслідок чого зруйновано декілька поверхів одного під'їзду. Також пошкоджені поруч розташовані житлові будинки і автомобілі, територія промислових об’єктів та домоволодіння.
Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.
Що цьому передувало
В ДСНС Запорізької області повідомили, що в Запоріжжі існує загроза обвалу конструкцій будинку, в який поцілили окупанти.
Додамо, що після завершення рятувально-пошукових робіт будівлю буде законсервовано, а згодом - відновлено.
Більше про наслідки обстрілу Запоріжжя - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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