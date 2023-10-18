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МВС показало відео моменту ракетного удару росіян по Запоріжжю

Середа 18 жовтня 2023 16:04
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МВС показало відео моменту ракетного удару росіян по Запоріжжю Фото: МВС показало відео моменту ракетного удару росіян по Запоріжжю (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Цієї ночі російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

Зазначимо, що сьогодні вночі росіяни обстріляли Запоріжжя. Встановлено, що окупанти здійснили масований ракетний обстріл міста із ЗРК С-300.

Через ворожу атаку загинуло двоє людей, ще троє отримали поранення. Також троє осіб вважаються безвісти зниклими.

Зокрема, загарбники вдарили по п'ятиповерхівці у Запоріжжі, внаслідок чого зруйновано декілька поверхів одного під'їзду. Також пошкоджені поруч розташовані житлові будинки і автомобілі, територія промислових об’єктів та домоволодіння.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Що цьому передувало

В ДСНС Запорізької області повідомили, що в Запоріжжі існує загроза обвалу конструкцій будинку, в який поцілили окупанти.

Додамо, що після завершення рятувально-пошукових робіт будівлю буде законсервовано, а згодом - відновлено.

Більше про наслідки обстрілу Запоріжжя - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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